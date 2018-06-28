Более 20 театров отремонтировали в Москве за пять лет

За пять лет в Москве отремонтировали более 20 театров, еще 25 театров планируют привести в порядок в течение 3-4 лет, сообщил в четверг в ходе совещания руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

В четверг проходит расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов департамента культуры Москвы и столичного департамента образования в части организации посещения школьниками учреждений театрального и концертного типов.

«У нас 23 театра за последние пять лет прошли ремонтные работы и существенно обновили свое пространство», — сказал Кибовский.

Он добавил, что еще 25 театров отремонтируют в ближайшие 3-4 года.