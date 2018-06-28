«Чипполино» вновь на московской сцене

Театр «Кремлевский балет» подготовил по-настоящему сказочный подарок не только московским школьникам и их родителям, но и юным гостям Москвы в период проведения первого в истории России Чемпионата мира по футболу, вернув через сорок с лишним лет один из лучших современных балетов для детей — «Чиполлино», который принес поистине мировую славу его создателям: композитору Карэну Хачатуряну, хореографу Генриху Майорову и художнику-сценографу Валерию Левенталю

Мировая премьера балета «Чиполлино» состоялась в 1974 году в Киевском оперном театре, где Генрих Майоров работал балетмейстером. За него создатели и ведущие исполнители получили тогда Государственную премию СССР (1976).

Скоро Генриха Майорова пригласили для постановки «Чиполлино» в Большой театр. Московский спектакль (1977) отличался от киевского сценографией художника Валерия Левенталя и звездным составом исполнителей (Цивин, Сорокина, Кондратьева, Лагунов, Цискаридзе, Лиепа, Радченко…). Успех был феерический: хорошие современные детские спектакля — большая редкость на балетных сценах

Важную роль в эмоционально-художественном воздействии нового спектакля играло его сказочное по красоте и образное по содержанию изобразительное решение, создаваемое в единстве с хореографическим. Благодаря уникальному творческому союзу Карэна Хачатуряна, Генриха Майорова, Валерия Левенталя и появился московский «Чиполлино» — этот по-своему уникальный балет, гармонично соединяющий все элементы балетного спектакля: музыку, хореографию, сценографию.

Сосредоточенное внимание юных зрителей и одобрительные аплодисменты в конце каждой сцены — высшая, на мой взгляд, оценка самого взыскательного и самого благодарного зрителя — детей и подростков.

У балета «Чиполлино» счастливый финал. Майоров тонко чувствует детскую душу, поэтому вселяет в юного зрителя оптимизм и надежду.