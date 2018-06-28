Ещё
«Чипполино» вновь на московской сцене
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

«Чипполино» вновь на московской сцене 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Театр «Кремлевский балет» подготовил по-настоящему сказочный подарок не только московским школьникам и их родителям, но и юным гостям Москвы в период проведения первого в истории России Чемпионата мира по футболу, вернув через сорок с лишним лет один из лучших современных балетов для детей — «Чиполлино», который принес поистине мировую славу его создателям: композитору Карэну Хачатуряну, хореографу Генриху Майорову и художнику-сценографу Валерию Левенталю.
Мировая премьера балета «Чиполлино» состоялась в 1974 году в Киевском оперном театре, где Генрих Майоров работал балетмейстером. За него создатели и ведущие исполнители получили тогда Государственную премию СССР (1976).
Скоро Генриха Майорова пригласили для постановки «Чиполлино» в Большой театр. Московский спектакль (1977) отличался от киевского сценографией художника Валерия Левенталя и звездным составом исполнителей (Цивин, Сорокина, Кондратьева, Лагунов, Цискаридзе, Лиепа, Радченко…). Успех был феерический: хорошие современные детские спектакля — большая редкость на балетных сценах
Важную роль в эмоционально-художественном воздействии нового спектакля играло его сказочное по красоте и образное по содержанию изобразительное решение, создаваемое в единстве с хореографическим. Благодаря уникальному творческому союзу Карэна Хачатуряна, Генриха Майорова, Валерия Левенталя и появился московский «Чиполлино» — этот по-своему уникальный балет, гармонично соединяющий все элементы балетного спектакля: музыку, хореографию, сценографию.
Сосредоточенное внимание юных зрителей и одобрительные аплодисменты в конце каждой сцены — высшая, на мой взгляд, оценка самого взыскательного и самого благодарного зрителя — детей и подростков.
У балета «Чиполлино» счастливый финал. Майоров тонко чувствует детскую душу, поэтому вселяет в юного зрителя оптимизм и надежду.
Вечерняя Москва: последние новости
Я так люблю Москву Раиса Рязанова: «В артистки пошла, потому что влюбилась в Ромео» Студенты-режиссеры могут и оперу спеть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны3
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Подмены, которые почти никто не заметил
Вспомните фильм по кадру: тест6
Видео
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
11:51
Фильмы 90-х, ставшие символами времени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение