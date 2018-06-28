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Проект «Театр в школу» появится в Москве в этом году
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Проект «Театр в школу» появится в Москве в этом году 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Проект «Театр в школу», в рамках которого предполагаются выступления молодых артистов и театральные мастер-классы для школьников, появится в Москве. Об этом сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на совместном совещании департамента культуры и департамента образования Москвы с директорами московских школ и театров в четверг.
"Мы предлагаем с сентября пойти в… школу. У нас сегодня в школах проведены огромные работы по усилению материальной базы, у многих есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить… театральные показы на месте. У нас, конечно, и у многих театральных учреждений есть молодые артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами поработать", — сказал Кибовский.
Кибовский предположил, что подобное движение может дать результат не меньший по своей значимости, чем непосредственное посещение учениками театров.
В свою очередь руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина отметил, этот проект даст актерам дополнительную площадку для реализации потенциала. «Мне кажется, этот проект „Театр в школу“ очень полезен и становлению молодых актеров… и это хороший элемент привыкания наших школьников к встрече с театром», — добавил он.
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