Проект «Театр в школу» появится в Москве в этом году

МОСКВА, 28 июня. / ТАСС /. Проект «Театр в школу», в рамках которого предполагаются выступления молодых артистов и театральные мастер-классы для школьников, появится в Москве. Об этом сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на совместном совещании департамента культуры и департамента образования Москвы с директорами московских школ и театров в четверг.

"Мы предлагаем с сентября пойти в… школу. У нас сегодня в школах проведены огромные работы по усилению материальной базы, у многих есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить… театральные показы на месте. У нас, конечно, и у многих театральных учреждений есть молодые артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами поработать", — сказал Кибовский.

Кибовский предположил, что подобное движение может дать результат не меньший по своей значимости, чем непосредственное посещение учениками театров.