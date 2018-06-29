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Программу «Театр в школе» запустят в Москве
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Программу «Театр в школе» запустят в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В столице с нового учебного года запустят проект «Театр в школе», сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он предполагает, что спектакли и постановки будут проходить прямо в учебных заведениях города.
По словам главы департамента культуры Александра Кибовского, в столичных учебных заведениях есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить театральные показы на месте, а также в городе есть молодые артисты, которые охотно готовы выезжать и работать со школьниками на месте.
Также столичные власти решили сделать посещение театров частью внеклассной работы. Ограничение на количество квот для бесплатного посещения театров и концертных залов школьниками отменят, и таким образом, каждый из 1,5 миллиона учеников сможет хотя бы раз за учебный год бесплатно сходить на спектакль.
Программу, разработанную департаментами культуры и образования, реализовать планируют уже предстоящей осенью — в преддверии Года театра в России. В программе примут участие 81 театр и 21 концертная организация.
Как рассказал Кибовский, власти сформируют перечень спектаклей, которые наиболее соответствуют школьной программе и максимально приближены к учебному процессу. Администрации школ сама сможет решить, какие спектакли из рекомендованного перечня выбрать.
Сегодня театры столицы регулярно посещают около 10 процентов школьников. Ранее количество квот позволяло в год получить около 220 тысяч билетов на спектакли для школьников.
Школы могли выбирать среди 359 спектаклей и концертов 70 театров и 10 концертных организаций. При этом ограничение квот не позволяло охватить всех желающих участвовать в программе.
Также в театрах планируют организовать «Субботы московского школьника», которая предполагает экскурсии в закулисье, знакомство с актерами и участие в мастер-классах.
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