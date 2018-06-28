«Стиляга, зажигай, твой час пробил!» 

«Винил» — это мюзикл о яркой и противоречивой эпохе хрущевской «оттепели», когда в СССР приоткрылась дверь в западный мир, стало легче дышать, и иллюзия свободы охватила общество. Молодежь стала начала танцевать рок-н-ролл, а на улицах появились стиляги. Действие спектакля происходит в 1957 году, СССР готовится к Международному фестивалю молодежи и студентов. В Москву съезжаются зарубежные гости, а также журналисты, чтобы поведать миру о стране Советов. На кону стоит престиж государства, поэтому спецслужбы не дремлют и ведут активную работу по поиску диверсионных групп, в число которых попадают и стиляги. Спектакль показывает контрасты жизни советского общества тех лет, где совмещался быт коммуналки и яркая культура стиляг, советская и зарубежная мода, строгий марш и эпатажный рок-н-ролл. Фото: пресс-службы Красноярского музыкального театра «Я невероятно рад, что настал тот час, когда мы можем донести это произведение до зрителя. Красноярск стал первым городом, где мюзикл „Винил“ обрел свою сценическую версию, — говорит главный режиссер Красноярского музыкального театра Николай Покотыло. — Весь театр прошел долгий нелегкий путь от идеи до воплощения. Это не традиционные названия, которые ставились тысячу раз, и которые все знают вдоль и поперёк. Здесь все было впервые». Зрители были восхищены яркой сценографией художника Юрия Наместникова, зажигательной хореографией Марины Суконцевой, трогающими душу словами драматурга Карины Шебелян и поэтессы Валерии Захаровой, проникновенными голосами артистов театра. Особое впечатление на них произвела музыка Евгения Загота. Она построена на необычном стилевом синтезе маршевой песни, советской симфонической музыки и музыки молодежных субкультур. То лирические, то зажигательные сольные и ансамблевые номера с изящным блюзом или взрывным рок-н-роллом надолго останутся в памяти. В постановке принимал участие весь актерский состав театра (солисты, хор, балет), а также воспитанники детской вокально-хореографической студии «Флик-Фляк». Фото: пресс-службы Красноярского музыкального театра Главные роли исполнили: Надежда Кармаева, Мария Селиверстова, Александр Белопашинцев, Дмитрий Злобин, заслуженный артист России Владислав Питальский. Автор идеи мюзикла Ольга Исупова-Долинская, композитор Евгений Загот, автор пьесы Карина Шебелян, автор стихов Валерия Захарова. · Режиссер-постановщик — Николай Покотыло; · Дирижёр-постановщик — Валерий Шелепов; · Художник-постановщик — Юрий Наместников; · Хореограф-постановщик — Марина Суконцева; · Хормейстер-постановщик — Лариса Сивых.