Актеры Волковского театра проведут встречу со зрителями

В день рождения первого русского драматического актеры Волковского театра встретятся со зрителями.

Мероприятие состоится в пятницу, 29 июня, 18.30 на камерной сцене. Коллектив подведет итоги творческого сезона. Труппа пообщается со зрителями и расскажет о планах на следующий год.