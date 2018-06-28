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Актеры Волковского театра проведут встречу со зрителями
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Актеры Волковского театра проведут встречу со зрителями 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
В день рождения первого русского драматического актеры Волковского театра встретятся со зрителями.
Мероприятие состоится в пятницу, 29 июня, 18.30 на камерной сцене. Коллектив подведет итоги творческого сезона. Труппа пообщается со зрителями и расскажет о планах на следующий год.
Во встрече будут участвовать народный артист России Валерий Кириллов, заслуженные артисты России Анастасия Светлова, Татьяна Малькова, Николай Зуборенко, Ирина Чельцова, Валерий Соколов, Ирина Сидорова, а также Владимир Майзингер, Алексей Кузьмин, Ирина Наумкина, Руслан Халюзов, Алена Тертова, Виталий Даушев, Дарья Таран, Татьяна Коровина и Яна Иващенко.
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