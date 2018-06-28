Больше 20 театров отремонтировали в столице за пять лет

Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

За последние пять лет в Москве были отремонтированы больше 20 театров.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал в ходе совещания, что еще 25 театров будет обновлено в течение 3-4 лет.

— У нас 23 театра за последние пять лет прошли ремонтные работы и существенно обновили свое пространство, — уточнил Александр Кибовский.

Расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов столичных департамента культуры и департамента образования в части организации посещения школьниками театров и учреждений концертного типа состоялось в четверг, 28 июня.