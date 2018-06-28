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Больше 20 театров отремонтировали в столице за пять лет
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Больше 20 театров отремонтировали в столице за пять лет 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
За последние пять лет в Москве были отремонтированы больше 20 театров.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал в ходе совещания, что еще 25 театров будет обновлено в течение 3-4 лет.
— У нас 23 театра за последние пять лет прошли ремонтные работы и существенно обновили свое пространство, — уточнил Александр Кибовский.
Расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов столичных департамента культуры и департамента образования в части организации посещения школьниками театров и учреждений концертного типа состоялось в четверг, 28 июня.
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