Проект «Театр в школе» запустят в столице с сентября 2018 года

В его рамках для московских школьников планируют проводить спектакли и театральные постановки, сообщил глава городского департамента культуры Александр Кибовский . Об этой инициативе он рассказал на совещании по реализации совместных проектов департамента культуры и департамента образования Москвы. По словам Кибовского, передает Агентство «Москва» , «у многих школ есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить театральные показы на месте». Глава ведомства также подчеркнул, что в столице немало молодых артистов, которые «охотно готовы выезжать и на месте с ребятами работать». Глава департамента образования Исаак Калина , в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день примерно 10% московских школьников регулярно посещают театры. Следующий год указом президента России объявлен годом театра. В связи с этим департаменты культуры и образования столицы совместно разработали новые подходы для организации регулярного посещения школьниками спектаклей и концертов.