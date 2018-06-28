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Проект «Театр в школе» запустят в столице с сентября 2018 года
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Проект «Театр в школе» запустят в столице с сентября 2018 года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В его рамках для московских школьников планируют проводить спектакли и театральные постановки, сообщил глава городского департамента культуры Александр Кибовский. Об этой инициативе он рассказал на совещании по реализации совместных проектов департамента культуры и департамента образования Москвы.
По словам Кибовского, передает Агентство «Москва», «у многих школ есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить театральные показы на месте». Глава ведомства также подчеркнул, что в столице немало молодых артистов, которые «охотно готовы выезжать и на месте с ребятами работать».
Глава департамента образования Исаак Калина, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день примерно 10% московских школьников регулярно посещают театры.
Следующий год указом президента России объявлен годом театра. В связи с этим департаменты культуры и образования столицы совместно разработали новые подходы для организации регулярного посещения школьниками спектаклей и концертов.
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