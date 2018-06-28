Евгений Писарев: Шекспир принадлежит всему миру. ЭКСКЛЮЗИВ

В жизни известного режиссера Евгения Писарева был интересный опыт, связанный с работой с лицензионными мюзиклами — постановками, в которых каждое действие жестко регламентировано. Помогло ли ему это в дальнейшей работе над бестселлерами, такими как «Влюбленный Шекспир»? Ведь Московский драматический театр имени Пушкина, худруком которого является Писарев, первым в России ставит эту историю любви по адаптированному киносценарию Тома Стоппарда . Об этом, а также о коммерческой составляющей спектаклей и современных театральных трендах режиссер рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР»

— В вашей жизни был совершенно замечательный и очень редкий для режиссера драматического театра опыт работы с лицензионными мюзиклами, когда режиссер ограничен лицензией. Вот с этой точки зрения работа с постановкой «Влюбленный Шекспир» была более свободной? Или же как раз этот опыт и пригодился?

Е. П. : Конечно, гораздо гуманнее, если это пьеса, а не мюзикл. По крайней мере нет нот, которые должны быть сыграны все от начала и до конца. Нельзя сокращать и так далее. Здесь мы тоже практически ничего не сокращали, но мне кажется, что и Стоппард, и Ли Холл, который делал сценическую адаптацию, настолько все делали по законам Вест-Энда, настолько понимали коммерческую задачу, что ничего лишнего нет. Иногда мне хотелось что-то добавить, чтобы возник еще какой-то воздух помимо жесткого бестселлера.

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