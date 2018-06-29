Более 60 мероприятий пройдут в рамках фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово 7 июля

Семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 7 июля в музее заповеднике Пушкина в Подмосковье, предложит своим гостям более 60 различных мероприятий, среди них выступления музыкантов и певцов, спектакли для детей, музыкально-поэтические чтения произведений великого поэта, мастер-классы и ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Традиция» — семейный фестиваль под открытым небом, ежегодный пикник для любителей искусства — интеллектуалов и меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей и любознательных детей. Фестиваль проходит в усадьбе Захарово. Здесь провел детство Александр Пушкин, здесь он впервые слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям, учился плавать в пруду. Программа фестиваля разработана в сотрудничестве с музеем-заповедником А. С. Пушкина.

«На фестивале планируется более 60 мероприятий. На десяти площадках будет звучать музыка — фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и шумные дискуссии на актуальные темы. В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать вкусной домашней кухни», — отмечается в сообщении.

Детей ждут спектакли Елены Трещинской Анастасии Коваленковой , вологодские сказки Екатерины Куваевой, беседа со священником и встреча с героями сказочного Лукоморья. Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить музей.

В театральной афише «Традиции» — музыкально-поэтические чтения пушкинских поэм «Руслан и Людмила» и « Евгений Онегин » и премьера поэтического спектакля «Царский венец», посвященная столетию расстрела семьи последнего русскогои. В основе действа — цикл стихов и прозы протоиерея Артемия Владимирова. Режиссер — Эдуард Бояков . Завершит фестиваль музыкальный перформанс на воде.

Фестиваль «Традиция» проходит при поддержке министерства культуры РФ, министерства культуры Московской области, администрации Одинцовского района Московской области. Кроме того, фестиваль проводится под эгидой Русского художественного союза, который объединяет художников и деятелей культуры, независимых творческих лидеров разных направлений на базе традиционных ценностей.