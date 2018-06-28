Балет Петипа «Баядерка» впервые покажут в рамках «Летних балетных сезонов» в Москве

МОСКВА, 28 июня. / ТАСС /. Балет Мариуса Петипа «Баядерка» будет впервые поставлен в рамках 17-х «Летних балетных сезонов», которые откроются 1 июля на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщили в пресс-службе театра в четверг.

"Впервые в репертуаре «Летних балетных сезонов» появится балет Мариуса Петипа «Баядерка» — в исполнении Национального классического балета. В основе сюжета лежит красивая древнеиндийская легенда о трагической любви танцовщицы и воина. На сцене — роскошные костюмы, яркие декорации, виртуозная техника исполнения и, конечно, немного волшебства", — сообщили в театре.

Национальный классический балет — новый участник «Сезонов». Труппа также выступит на первом вечере, где по традиции будет поставлен известный русский балет «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского . «Молодой коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства», — говорится в сообщении пресс-службы.

За 17 лет спектакли «Летних балетных сезонов» посетили более 700 тыс. человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона, но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес. Последняя постановка в рамках «Летних балетных сезонов» этого года пройдет 28 августа.