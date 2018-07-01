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В РАМТ стартуют «Летние балетные сезоны»
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В РАМТ стартуют «Летние балетные сезоны» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Традиционные для Российского академического молодежного театра «Летние балетные сезоны» стартуют в воскресенье и продлятся до 26 августа, сообщили в пресс-службе РАМТ.
В афише «Летних балетных сезонов» — «золотая» коллекция русской классической хореографии: «Жизель» Адана, «Баядерка» и "Дон Кихот" Минкуса, «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Прокофьева, а также «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского.
Это постановки легендарных хореографов — Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.
Балет-открытие «Сезонов» — «Лебединое озеро» — будет представлен в исполнении нового участника проекта — Национального классического балета. Молодой коллектив, основанный в 2010 году, уже зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балета.
Впервые в репертуаре «Сезонов» появится балет Петипа «Баядерка», в основе сюжета которого лежит красивая легенда о трагической любви танцовщицы и воина.
В этом году в проекте вновь принимает участие театр балета «Арт-Да» — молодой перспективный коллектив, чьи выступления прошли в прошлом году с огромным успехом. Труппа работает под девизом «Талант и преданность классическим традициям русского балета».
Вернулся в афишу «Сезонов» театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как «Смирнов Балет». Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой.
Спектакли «Летних балетных сезонов» традиционно проходят в РАМТ, который расположен в центре Москвы на Театральной площади рядом с Большим и Малым театрами.
За 17 лет спектакли «Сезонов» посетили более 700 тысяч человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрального сезона. Но москвичи проявили к летним балетным спектаклям не меньший интерес. И скоро «Сезоны» стали заметным событием в культурной жизни российской столицы.
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