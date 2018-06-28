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В парке «Северное Тушино» отметят День молодежи
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В парке «Северное Тушино» отметят День молодежи 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В субботу, 30 июня, В парке «Северное Тушино» пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню молодежи.
На сцене парка выступят певица и композитор Эльвира T и участник лейбла «Black Star», певец и ди-джей Kan. Начало концерта в 19.00.
— Также состоится спортивный фестиваль «Моя страна, мой ЧМ». Посетителей ждут спортивные городки, турниры по футболу и волейболу, детские и семейные игры, различные настольные игры, кукольный театр, а также фейс-арт, маникюр и прически и многое другое, — сообщили в пресс-службе парка «Северное Тушино».
Начало фестиваля в 12.00. Вход на мероприятия свободный. Напомним, парк «Северное Тушино» находится по адресу: ул. Свободы, д. 56. (ск)
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