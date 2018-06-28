Ещё
Московские школьники могут начать посещать театры в рамках учебной деятельности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Московские школьники могут начать посещать театры в рамках учебной деятельности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для учеников московских школ посещение театров может стать одним из образовательных стандартов, но задачи искусственно заполнять театры нет, сообщил в ходе совещания заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
В Москве состоялось расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов городских департаментов культуры и образования в части организации посещения школьниками учреждений театрального и концертного типов.
«Школа — бюджетное учреждение. У нее есть государственное задание, а государственное задание — учить. И с этого момента, когда мы примем такое решение, посещать театры и заниматься этой частью деятельности будет являться точно таким же образовательным стандартом, как и все остальное. Трата денег на то, чтобы дети ходили в театр, станет для школ просто нормальной практикой, это часть учебной работы», — сказал Печатников.
Он уточнил, что посещение театров не станет обязательным для школьников.
«У нас нет задачи заполнить театры, которые не заполняются естественным путем, искусственно отправляя туда детей», — отметил Печатников.
В свою очередь руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что столица является крупнейшим театральным мегаполисом. В городе действует около 250 театров, 82 театра подведомственны столичному департаменту культуры.
«Мы осуществляем бронирование билетов в соответствии с количеством мест, имеющихся в залах, потому что залы разные бывают, в районе 10% от общей заполняемости зала, которые естественно учебные заведения могут для организованного посещения выкупать заранее. Таким образом, мы даже на спектакль, который является очень востребованным, можем нашим школах предоставить необходимое количество билетов именно для организованного посещения классными группами», — добавил Кибовский.
Как отмечается в материале к совещанию, администрация учебного заведения имеет право самостоятельно принимать решение о том, какие спектакли из рекомендованного перечня, посетят школьники.
В репертуаре каждого из 82 подведомственных департаменту культуры театров имеются спектакли, рассчитанные на детско-юношеству аудиторию. По итогам прошлого года более 1,1 тысячи спектаклей смогли посетить ученики.
В рамках реализации нового подхода при участии 82 театров и 21 концертной организации каждый из 1,5 миллионов московских школьников гарантировано может посетить спектакль или концертную программу не менее одного раза в год.
РИАМО: последние новости
Выходные 29 июня – 1 июля: Moscow Flower Show 2018 и фестиваль «Русский мир» Оперу «Алеко» представят у стен Высоцкого монастыря в Серпухове 4 июля РИАМО разыграет в соцсетях билеты на концерт композитора Ильи Бешевли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны4
Культовые фильмы, снятые за копейки
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»26
Видео
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение