Русская музыка учится у европейской и встает с ней вровень

Современное искусство разъединяет публику, классическое объединяет. Оба дела нужны, причем нужны и публике, и друг другу.

Император с Сенного рынка

Еще не утихли споры по поводу премьеры оратории «Триумф времени и бесчувствия» в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где ранний шедевр Генделя поставил Константин Богомолов . Публика разошлась во мнениях, но не по шву, отделяющему просвещенных людей от невежд: равно образованные люди одобрили или изхулили постановку современного режиссера. Теперь подоспел повод помириться: концертное исполнение оперы Генделя «Оттон» объединило и привело в восторг буквально всех. Огромное произведение в трех масштабных актах длилось в Концертном зале Чайковского без малого четыре часа, лишь набирая радость: каждая ария награждалась аплодисментами.

Пели очень хорошо, это правда. Играли — тоже. На сцене был Государственный камерный оркестр России, которым руководит Алексей Уткин . Уже который раз продюсер Михаил Фихтенгольц , которому мы обязаны большей частью генделевского репертуара в Москве, привлекает этот молодой по возрасту участников коллектив в барочные проекты, и теперь он не уступает более опытным российским ансамблям. Играя на современных инструментах, музыканты тем не менее выдают безупречную барочную фразировку, легко справляясь с бегом быстрых частей и выдавая ароматный безвибратный звук в медленных.

В этом, видимо, есть немалая заслуга дирижера Кристофера Мулдса , который уже много раз исполнял в России барочные и классические оперы, в том числе в Большом театре. Мулдс дирижирует так, как будто для него это самое счастливое занятие в жизни, купаясь в музыке — его жесты похожи на движения пловца, который нежится, не думая о секундомере. Его радость передается музыкантам и всему залу.

Михаил Фихтенгольц, по образованию музыковед, специалист как раз по Генделю, на этот раз сам написавший предисловие, рассказывает, что композитор любил эту оперу, поставленную в 1723 г. в Королевском театре на лондонском Сенном рынке, едва ли не больше других. У нас «Оттон» прозвучал впервые, и его обаянию оказалось невозможно воспротивиться.

В опере выведены влюбленный император Священной Римской империи (Оттона спела шведская артистка, меццо-сопрано Марианна Беата Килланд) и его возлюбленная — византийская царевна (Феофано — английское сопрано Джоан Ланн), против них действуют оспаривающий трон юный ломбардец (Адальберт — украинский контратенор Юрий Миненко ) и его мстительная фуриозная мать (Джисмонда — любимица московской публики, итальянское меццо-сопрано Анна Бонитатибус ). Сложные судьбы имеются у кузины императора (Матильда — итальянское контральто Ромина Бассо) и пирата, оказавшегося в финале византийским царевичем (Эмирено, он же Василий, — российский бас Александр Миминошвили ). Состав сложился исключительно удачно: все певцы порадовали приятными голосами, экспрессией, пониманием стиля, виртуозностью и умением изобретать украшения, но более всего — чистотой эмоции, всегда выдержанной в пределах определенного аффекта.

Опера «Оттон» предстала вещью серьезной и увлекательной. С одной стороны, казалось бы, борьба за власть, интриги, любовные страдания. А с другой — забавные ситуации вроде хождения в потемках но ночному пляжу, путаница, неузнавание, на закуску — взаимное обретение брата и сестры. Некий комический дух гнездится промеж драматических фактов и подмигивает публике. Все уравновешивает финал, где благородный император на радостях прощает всех врагов.

Отсутствие режиссуры не дало публике почвы для споров. Филармония ответила театру, но не ответила истории: интересно, имел бы успех в начале XVII в. на лондонском Сенном рынке режиссер Богомолов?

Музыкальный метатекст

Под стать интернациональному составу «Оттона» оказалась и структура камерного дуэта, в котором объединились немецкий певец и российский пианист.

Маттиаса Гёрне российская публика уже знает — например, по спектаклю Уильяма Кентриджа «Зимний путь», в котором выдающийся баритон выступил вместе с нынешним интендантом Зальцбургского фестиваля Маркусом Хинтерхойзером . А Даниил Трифонов и вовсе любимец тысяч, золотой лауреат Конкурса Чайковского 2011 г. Их совместная программа сложилась как раз в Зальцбурге в 2017 г., и теперь на сцене все того же Зала Чайковского они появились вместе, держась друг с другом тепло и мило, но на легкой дистанции.

Замыслом программы стало метапроизведение: концерт прошел без антракта, опусы разных композиторов исполнялись без пауз, один музыкальный текст переходил в другой, зрителей попросили не аплодировать до самого конца. Ничто не должно было нарушить возвышенного духа музицирования — что, впрочем, не помешало Маттиасу Гёрне несколько раз, не выходя из образа, обратить указующий перст в сторону фотографов-нелегалов.

Программа удалась обоим артистам, хотя и не вполне. Даниил Трифонов, например, не оказался убедителен в Четырех песнях Альбана Берга, открывавших программу. О музыке Берга Стравинский говорил, что она подобна старухе, про которую говорят: как красива она была в молодости. Вот до этой старухи молодой, хотя и заметно повзрослевший музыкант пока не дорос, и слава богу. Что касается Маттиаса Гёрне, то ему рискованно было выносить на русскую аудиторию три части из поздней Сюиты Дмитрия Шостаковича на стихи Микеланджело Буонаротти: никто ничего не понял, в том числе и сам певец.

Остальные номера явили образец прекрасного ансамбля: Трифонов очень логично вел мелодические линии в цикле «Любовь поэта», давая возможность певцу заострить вокальную интонацию и собрать множество контрастов. В нижнем регистре голос Гёрне звучит основательно и плотно, а в верхнем он может перейти на тенор и напевать в манере Петера Шрайера . У другого певца это могло бы обернуться несмыканием, но Маттиас Гёрне — мастер, с ним подобного не бывает. Диапазон его голоса впечатляет, хотя на верхнее ля в Ich grolle nicht певец все-таки не пошел.

Три стихотворения все того же Микеланджело, положенные на музыку Гуго Вольфом , и замыкавшие программу Четыре строгих напева Брамса на тексты из Библии вместили много эмоций и манер — от чистого пения до полудекламации — и подтвердили, что камерная традиция исполнения немецких Lieder бережно хранится. Маттиас Гёрне принадлежит к ней в силу школы и преемственности, а Даниил Трифонов успешно ею овладел и теперь аккомпанирует без малого как Джеральд Мур.

О чем рассказало метапроизведение, которое создали пять композиторов и два музыканта? О непрерывном движении человеческой души, о безустанной мысли, не могущем улечься чувстве, о мечте, утрате, желании покоя — все основные темы европейской культуры, оказывается, объединяли и продолжают объединять столь разных художников. Русская культура в лице звездного пианиста, свежего лауреата «Грэмми», тоже не оказалась в стороне.

После наконец наступившей паузы и аплодисментов прозвучал бис — простая и благочестивая песня Bist du bei mir («Когда ты со мной») из Нотной тетради Анны Магдалены Бах. Серьезная музыка начинается с детства.

Из Перми в Вену