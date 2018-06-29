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Власти Москвы запустят программу «Театр в школе»
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Власти Москвы запустят программу «Театр в школе» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Каждый из столичных школьников сможет хотя бы один раз за учебный год бесплатно посмотреть спектакль.
Специалисты Департамента культуры совместно с Департаментом образования решили сделать посещение столичных театров частью внеклассной работы. Таким образом планируется временно отменить ограничение на количество квот для бесплатного посещения театров и концертных залов для школьников.
Данные меры позволят каждому из 1,5 миллиона столичных учеников хотя бы один раз за учебный год бесплатно посмотреть спектакль. Планируется, что реализация программы начнется этой осенью, накануне Года театра в России.
По подсчетам специалистов, в настоящее время столичные театры регулярно посещают порядка десяти процентов школьников. Ранее число квот позволяло получить около 220 тысяч билетов на театральные представления для школьников в год. В программе участвовали 70 театров и 10 концертных организаций. Школы могли выбрать среди 359 спектаклей и концертов. При этом ограничение квот не давало возможности охватить всех, кто желает принять участие в программе.
Планируется, что новый подход позволит расширить потенциал для посещения школьниками культурных учреждений.
Кроме того, в столичных театрах планируют организовать «Субботы московского школьника». В рамках этой программы будут проводиться экскурсии в закулисье, знакомство с актерами, участие в мастер-классах. По словам заместитель руководителя Департамента образования Москвы Игоря Павлова, данная образовательная и просветительская программа познакомит желающих с культурой театра. Вместе с тем с началом учебного года столичные власти запустят проект «Театр в школе». Это означает, что спектакли и постановки будут проводиться прямо в учебных заведениях.
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