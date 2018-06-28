Данилова Галина Эдуардовна

Дата рождения: 2 мая 1968 года

Место рождения: Йошкар-Ола Знак зодиака:

Галя родилась внебрачным и очень болезненным ребенком. Из-за этого ее мама профессиональная актриса бросила театр в Магнитогорске, где работала по распределению и увезла ростить дочь к родителям в Юдино под Казань. По признанию самой Даниловой , она росла в условиях безграничной любви мамы, бабушки и деда. Но папы ей все равно не хватало. У всех были отцы, а у нее нет. Поэтому девочка могла заявить любому встречному мужчине: «Жаль, что вы не мой папа». Повзрослев, Галина узнала место работы отца и пришла к нему знакомиться. Но общения не получилось. Эта встреча родственников стала для них первой и последней.

С двухлетнего возраста Галя проявляла артистический талант. То изображала балерину, то Бабу-Ягу, то принцессу. В школе активно принимала участие в любых самодеятельных мероприятиях. Окончив восьмилетку, не без помощи мамы, поступила в Казанское театральное училище, которое в итоге успешно окончила. Хотя между вторым и третьим курсами девушка попыталась стать студенткой одного из столичных вузов. И стала бы, если б имела аттестат зрелости.

После получения диплома у Даниловой была вторая попытка покорить Москву, которая тоже провалилась. Ни в один театр ее вместе с однокурсником Владимиром Поповым не приняли. Зато пригласили в Рязанский драмтеатр, где сразу дали жилье. Через год состоялась третья более удачная попытка «взять» столицу. С 1989 по 2005 год актриса проработала в театре «Сатирикон» Константина Райкина , играя там не последние роли и имея служебную жилплощадь. Потом попала под зачистку, так как главреж выпустил свой курс и всех студентов взял в труппу. Прежних артистов уволил, так же как и Данилову, правда, ей он за выслугу лет организовал получение звания Заслуженной артистки России.

Но благодаря этому увольнению актриса попала на телевидение, после чего на нее буквально обрушилась всероссийская слава. Галина Данилова пришла по объявлению (как когда-то в «Сатирикон») на канал РЕН-ТВ на пробы в программу «Дорогая передача» и ее приняли. Потом этот проект стал называться «Шесть кадров» и перекочевал на другой канал. Актриса мгновенно, как все ее партнеры, стала популярной у зрителей и режиссеров — превратилась из неизвестной актрисы в медийной лицо. Она всегда мечтала о славе и получила ее сполна. Сейчас актриса много снимается в кино и участвует в антрепризных спектаклях.

Личная жизнь Галины Даниловой

Первый брак актрисы с коллегой Владимиром Поповым продлился не долго. В нем родился сын Никита, которого Галина вынужденно отвезла бабушке в Казань в восьмимесячном возрасте, так как сама была юной и неустроенной. Никита, как и его мама, окончил Казанское театральное училище, а потом тоже переехал в Москву строить свою карьеру.

Второй пятилетний брак Даниловой с бизнесменом и деспотом закончился тяжелым разводом.

С третьим мужем-музыкантом, моложе ее на восемь лет Галина познакомилась в «Сатириконе». Дмитрий Колтаков оказался достойным мужчиной — бережливым и заботливым. У пары родилась дочь Ульяна. Брак продлился десять лет и распался из-за внезапной славы Галины.

В 2011 году Данилова вышла замуж в четвертый раз. На этот раз ее избранником стал турецкий капитан Сейхун Эзбер. На данный момент супруги проживают на две страны.

Фильмография

2005 — Ой, мороз, мороз!

2006 — Червь

2006 — Кадетство

2006 —Кто в доме хозяин?

2006-2008 — Счастливы вместе

2007 — Защита против

2008 — Папины дочки

2008 — Провинциалка

2008 — Шаг за шагом

2008 — Откуда берутся дети?

2008 — Тариф Новогодний

2010 — Ёлки

2010 — Основная версия

2011 — Москва — не Москва

2011 — Девичья охота

2013 — Любит — не любит

Телевидение

2005 — Дорогая передача

2006—2014 — 6 кадров

2011 — Ералаш (выпуск № 260 «Источник знаний»)