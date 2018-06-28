Бешеные деньги: как театры осваивают миллионы

Каждый год государственные театры отчитываются о своих доходах и расходах, эти данные находятся в открытом доступе. News.ru посмотрел годовую отчётность у десяти наиболее крупных федеральных театров. Результат оказался неожиданным. Выяснилось, что, если государство прекратит финансировать учреждения культуры, то им просто не хватит денег содержать самих себя.

Факты и цифры

Год назад Министерство культуры опубликовало факты и цифры о культуре в России, в частности, оно отчиталось о «театральном буме». За 26 лет количество театральных площадок увеличилось практически вдвое: в 1990 году в стране было всего 382 театра, теперь — 651. А за последние пять лет, по информации Минкульта, на 69% вырос доход театров, это 22,4 млрд рублей. А доход федеральных театров с 2012 по 2017 год увеличился на 118% — с 4,4 млрд до 9,6 млрд рублей.

Несмотря на такие впечатляющие цифры все федеральные театры продолжают получать государственные субсидии. При этом они ведут коммерческую деятельность, например, зарабатывают на продаже билетов. Но, как показывает отчётность, в условиях отсутствия господдержки театры не смогут перекрыть свои расходы.

vk.com/satiricon_theatre

Как правило, размер субсидий превышает доход театров в несколько раз: от двух до четырёх. Больше всего денег учреждения культуры тратят на выплату зарплат сотрудникам. Также им приходится оплачивать коммунальные услуги, а это несколько десятков миллионов. В случае с Большим и Мариинским театрами за коммунальные платежи надо платить свыше 100 млн рублей, у других учреждений культуры эта сумма варьируется от 10 до 25 млн рублей. Ещё учреждения культуры вынуждены платить за транспорт, телефонную связь и другие услуги.

Интересная отчётность у «Сатирикона», театра Константина Райкина. Его расходы и доходы совпадают вплоть до копеек.

News.ru подготовил инфографику, которая наглядно показывает, какое финансирование театры получают от государства, какой доход зарабатывают сами и сколько тратят.

Наибольшую субсидию от государства получает Большой театр — свыше 4,5 млрд рублей. Для сравнения, в нашей выборке наименьшая господдержка у Театра на Таганке, она составляет 157 млн рублей.

Статья расходов

Одна из основных статей расходов у театров — это декорации, на них тратится ни один десяток миллионов рублей. Например, на сайте госзакупок можно увидеть, что Большой театр потратил более 1 млн рублей и даже не на сами декорации, а только на краску для их изготовления. А непосредственно на полное художественное оформление сцены к спектаклю «Петрушка» в ГАБТ заплатили почти 20 млн рублей. В других театрах, конечно, тратят меньше денег на создание элементов для декораций, на это в МХТ им. Чехова выделили всего 3,5 млн рублей для спектакля «Три сестры». Чтобы перевезти декорации, тоже нужны средства. Об этом не понаслышке знают в «Сатириконе», где за работу грузчиков готовы заплатить 1 млн 250 тысяч рублей. И ещё выложить полмиллиона на ремонт декораций и бутафории к спектаклям текущего репертуара «Отелло» и «Чайка».

Периодически у учреждений культуры возникают такие траты, как химчистка кресел в залах. К примеру, за это Мариинский театр заплатил 284 тысячи. Не стоит также забывать, что музыкальным театрам приходится тратить большие суммы на инструменты. Одна такая закупка обошлась Большому театру в 14,5 млн рублей. Были приобретены флейты, трубы, валторны и пианино.

Подготовка декораций к спектаклю «Чрево»

«Если балерин всё время будут швырять туда-сюда, им не придётся ходить», — говорил герой книги «Маскарад» Терри Пратчетта, желающий сэкономить на пуантах. К сожалению, в реальной жизни не всё так просто, и Большому театру пришлось потратить 900 тысяч, чтобы закупить сценическую обувь для артистов.

Самый крупный расход всех театров — это выплата зарплаты сотрудникам. Как правило, это чуть больше половины всего дохода учреждения. К примеру, за постановку в МХТ им. Чехова спектакля «ХХ век. Бал» по пьесе Константина Эрнста режиссёр Алла Сигалова заработает 1,5 млн рублей. Больше всего на зарплату выделяет Мариинский театр — 4 млрд рублей, а меньше всех в нашем списке в 2017 году получили в «Сатириконе» — 182 млн рублей.

Бюджет на год вперёд