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Балетная труппа самарского театра пополнится дипломированными артистами
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Балетная труппа самарского театра пополнится дипломированными артистами 

Волга Ньюс 56 минут назад
Театр оперы и балета стал частью фан-зоны футбольных болельщиков, но при этом выпускной вечер хореографического училища (колледжа) с праздничным концертом никто не отменял. Правда, в этом году выпускникам пришлось танцевать не в театре, а на сцене ДКЖ им. Пушкина.
В программе концерта — хореографические номера из классических балетов на музыку Минкуса, Легара, Прокофьева, Чайковского, а также современная хореография в постановке солиста самарского балета и педагога Михаила Зиновьева. Как знать, может, кто-то со временем сделает для себя выбор в пользу contemporary dance?
Основная публика на концерте — конечно, папы-мамы, друзья, родственники. В этом году у самарского хореографического училища уже пятый выпуск. На этот раз — только девушки. И в праздничном концерте их партнерами по сцене стали ведущие солисты балета.
Все выпускницы без исключения уже давно заняты в репертуаре Самарского театра.
"Но работать в театре остаются только трое, это Диана Коршунова, Виктория Никитина и Маргарита Иванчикова, — рассказала художественный руководитель училища и преподаватель классического танца Алла Новоселова. — Трое получили приглашение от Омского музыкального театра, причем они сумели показаться в то время, когда омский театр был на гастролях у нас в Самаре. Пришло также приглашение нашим выпускницам из Саратовского театра оперы и балета и Музыкального театра из Ростова-на-Дону. Девочки предварительно ездили туда, показывались".
Таким образом, в этом году практически все трудоустроены. Еще двое, а всего в нынешнем выпуске 10 танцовщиц, пока не определились, возможно, они продолжат обучение в вузе. С другой стороны, до следующего театрального сезона еще есть время и они могут попытать счастья в других театрах. Хореографических училищ, где готовят будущих артистов классического балета, в России не так много. Из самых прославленных это Вагановское училище в Петербурге, Пермское, Новосибирское, Московское хореографические училища. И в балетные классы набирают не больше десяти человек, чтобы процесс обучения был качественным. Таким образом, каждый ученик на виду. И за годы обучения, а поступают в хореографическое в 10-11 лет, преподаватели становятся вторыми родителями.
"Расставаться с девочками, конечно, жалко, — говорит Алла Новоселова, — надеемся, что все у них сложится хорошо, будем следить за ними, переписываться, морально поддерживать, помогать".
Трое выпускниц, оставшихся в самарском театре, уже с января 2018 г. приняты в труппу на полставки. В сентябре с ними заключат новый договор. Но и сегодня они заняты во всем классическом репертуаре — это «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Спящая красавица», «Баядерка». Пока только в кордебалете, но каждая, без сомнения, мечтает выйти на сцену в сольной партии.
После окончания праздничного концерта состоялось торжественное вручение дипломов, по традиции педагоги давали последние напутствия своим выпускникам.
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