Декорации из квартир зрителей и баттлы актеров: как устроен Театр на Юго-Западе

На заре существования Театра на Юго-Западе, в конце 1970-х, ему очень помогли будущие зрители. Они приносили из своих домов все, что может понадобиться для спектаклей: от одежды до мебели. Это стало доброй традицией: полезные вещи приносят сюда и сегодня, несмотря на то, что театр уже давно не нуждается в гуманитарной помощи. Например, не так давно зрители подарили стулья, которые сейчас стоят в арт-кафе.

Сегодня на сцене театра ставят спектакли про инфернальный портрет Дориана Грея и души пятинедельных нерожденных детей, в арт-кафе устраивают занятия по актерскому ремеслу, литературные вечера, творческие эксперименты и актерские баттлы.

От подвала до зрительного зала

Вячеслав Гришечкин, Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Театр вырос из самодеятельной организации, когда педагог, режиссер и актер Валерий Белякович собрал молодых энтузиастов — артистов подмосковного клуба «Мещерский». Первые спектакли играли в библиотеке, где Белякович был заведующим. Позже в труппу пришли актеры Театра юных москвичей при Доме пионеров. Здание — пристройку к жилой многоэтажке на проспекте Вернадского — им дали спустя три года, в 1977-м. До прихода Валерия Беляковича и его команды эту пристройку использовали как подвал, и выглядела она соответствующе: сырость, грязь, крысы. Наведением порядка занимались актеры Виктор Авилов Ирина Бочоришвили . Кроме помещения, у новорожденного театра не было ничего — нужны были костюмы, декорации, мебель. Артисты, ничуть не смущаясь, ходили по окрестным домам и спрашивали, нет ли у кого чего-нибудь на выброс. Если есть, то новый театр с радостью заберет. Так и собирали — с миру по нитке. А потом люди стали приносить ненужные вещи сами.

Спектакли вырастали будто бы из ниоткуда. Бывало, что Валерий Романович, услышав какую-то музыку или купив коллекцию сценических костюмов, говорил: «А теперь надо под это найти пьесу». Большинство спектаклей в Театре на Юго-Западе и сегодня рождаются именно так: сначала появляется эмоция, а потом надстройка — все остальное.

Дела в театре шли тихо и спокойно: обживались, ставили произведения классиков. А потом некоторые спектакли получили признание на международном уровне. Например, с «Гамлетом» труппа поехала на фестиваль в Эдинбург, а с «Женитьбой» по Гоголю — на гастроли в Чехословакию.

Дориан Грей, «Фотоаппараты» и необычный подход

Постановка «Мастер и Маргарита» на сцене 25 лет. Ее показывали в разных городах мира: от Калининграда до Токио. Ставил спектакль по мотивам романа Михаила Булгакова Валерий Белякович. Декорации сделали из металлических листов, которым тоже отвели свою роль: во время особенно напряженных моментов ими устрашающе гремят.

Уже три сезона показывают спектакль «Портрет Дориана Грея» по произведению Оскара Уайльда . Режиссер Олег Леушин , он же художественный руководитель театра, определяет его жанр как «жестокую сказку для взрослых». В его интерпретации Дориан Грей всего лишь пешка на поле. Добро и зло здесь — два самостоятельных персонажа, Черное и Белое, которые поспорили, на чью сторону склонится главный герой.

«Игрокам» по пьесе Гоголя — год. Постановка с этим названием уже шла в театре, режиссером был Валерий Белякович. Спектакль состоял из двух актов, которые представляли собой полноценные постановки. Первый акт назывался «Владимир III степени», а второй — собственно «Игроки». Были задействованы все старожилы — те, кто стоял у истоков Театра на Юго-Западе: Виктор Авилов, Вячеслав Гришечкин, брат Валерия Беляковича Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Ирина Бочоришвили. Во второй половине 1990-х спектакль ушел из репертуара. А сегодня свою версию пьесы показывает режиссер Олег Анищенко

Валерий Романович ушел из жизни в 2016 году. Некоторые из спектаклей, которые он не успел закончить, подхватили его друзья и ученики. И сегодня Театр на Юго-Западе живет по его заветам, но уже под руководством Олега Леушина.

Пьеса Петра Гладилина «Zoofellini \ Интернет и ТВ времен Римской империи» стала последним материалом, за который взялся Валерий Белякович. Репетиции начались 5 декабря, а 6-го его не стало. Закончить начатое вызвался автор пьесы, но через какое-то время передумал. Репетиции возобновил ученик Беляковича Олег Леушин.

Спектакль о том, как археологи находят компьютер с терабайтами материалов времен Римской империи. Они узнают, как Брут и Цезарь, медиамагнаты, боролись за внимание общественности. Если в нескольких словах, то постановка рассказывает, как настоящая, реальная жизнь может превратиться в карикатурное шоу. Кстати, возрастное ограничение сейчас 18+. Но режиссер хочет опустить планку до 12+, потому что, по его словам, этот спектакль нужно посмотреть подрастающему поколению, которое практически не выпускает гаджеты из рук.

Самого Олега Леушина тоже можно увидеть в ряде спектаклей. Один из них — «Фотоаппараты» по пьесе все того же Гладилина. Две души пятинедельных неродившихся детей узнают, что завтра в живых останется только кто-то один. Их души заглядывают в будущее, путешествуют за океан, беседуют о смысле жизни и фотографируют все на своем пути — сплошная фантасмагория! Роль одной из душ — девочки — как раз исполняет художественный руководитель.

Актеры, которые сражаются

Театральные баттлы в Москве сегодня частое явление. В профессиональных битвах участвуют актеры «Мастерской Петра Фоменко», Театра Романа Виктюка и других. Все они подхватили идею Театра на Юго-Западе — именно здесь это стали делать впервые.

Во время баттла не нужно читать рэп или стараться уязвить друг друга, все происходит по другой схеме. Заранее подготовиться к поединку невозможно — задачи, которые актерам нужно выполнять, ставят зрители. Перед началом они заполняют бланки с заданиями, придумывают ситуации и персонажей. Интересно, что ситуация может меняться во время этюда, даже сам персонаж может меняться: сейчас ты мальчик, а через минуту должен стать девочкой. Кстати, как заметили в Театре на Юго-Западе, зрителям нравится, когда мужчину играет женщина и наоборот.

Идею шутливых сражений предложил актер Максим Драченин пять лет назад. С первого взгляда может показаться, что это развлечение разве что для студентов начальных курсов театрального института, но это не так. Это прекрасная возможность усовершенствовать актерское мастерство, умение не растеряться в резко меняющихся обстоятельствах. Артистам идея понравилась, они разбились на команды и устроили внутритеатральный чемпионат. Первые баттлы проходили именно в арт-кафе.

Сейчас проект развивается, идут переговоры о площадках, где еще можно было бы устраивать такие соревнования. На участие в московском чемпионате, который пройдет в октябре, заявлено уже восемь команд. Будет и межрегиональный турнир, в котором, кроме артистов столичных театров, поучаствуют актеры из Санкт-Петербурга и Крыма.

Из зрителя в артисты

В пространстве арт-кафе актерами могут стать и сами зрители. Чтобы заниматься актерским мастерством, техникой речи, ораторским искусством, ходить на мастер-классы режиссеров, вовсе не обязательно иметь специальное образование, главное — желание. Записаться и прийти могут все желающие.

Иногда участники устраивают творческие вечера, на которых зачитывают написанные ими истории. Конечно, с помощью этих занятий нельзя попасть в труппу, зато можно побороть страх публичных выступлений и научиться грамотно формулировать мысли.

Сегодня занятия проходят только для аудитории постарше, но в скором будущем будут проводить уроки и для детей.