Декорации из квартир зрителей и баттлы актеров: как устроен Театр на Юго-Западе 

На заре существования Театра на Юго-Западе, в конце 1970-х, ему очень помогли будущие зрители. Они приносили из своих домов все, что может понадобиться для спектаклей: от одежды до мебели. Это стало доброй традицией: полезные вещи приносят сюда и сегодня, несмотря на то, что театр уже давно не нуждается в гуманитарной помощи. Например, не так давно зрители подарили стулья, которые сейчас стоят в арт-кафе.
Сегодня на сцене театра ставят спектакли про инфернальный портрет Дориана Грея и души пятинедельных нерожденных детей, в арт-кафе устраивают занятия по актерскому ремеслу, литературные вечера, творческие эксперименты и актерские баттлы.
От подвала до зрительного зала
Театр вырос из самодеятельной организации, когда педагог, режиссер и актер Валерий Белякович собрал молодых энтузиастов — артистов подмосковного клуба «Мещерский». Первые спектакли играли в библиотеке, где Белякович был заведующим. Позже в труппу пришли актеры Театра юных москвичей при Доме пионеров. Здание — пристройку к жилой многоэтажке на проспекте Вернадского — им дали спустя три года, в 1977-м. До прихода Валерия Беляковича и его команды эту пристройку использовали как подвал, и выглядела она соответствующе: сырость, грязь, крысы. Наведением порядка занимались актеры Виктор Авилов, Вячеслав Гришечкин, Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Ирина Бочоришвили. Кроме помещения, у новорожденного театра не было ничего — нужны были костюмы, декорации, мебель. Артисты, ничуть не смущаясь, ходили по окрестным домам и спрашивали, нет ли у кого чего-нибудь на выброс. Если есть, то новый театр с радостью заберет. Так и собирали — с миру по нитке. А потом люди стали приносить ненужные вещи сами.
Спектакли вырастали будто бы из ниоткуда. Бывало, что Валерий Романович, услышав какую-то музыку или купив коллекцию сценических костюмов, говорил: «А теперь надо под это найти пьесу». Большинство спектаклей в Театре на Юго-Западе и сегодня рождаются именно так: сначала появляется эмоция, а потом надстройка — все остальное.
Дела в театре шли тихо и спокойно: обживались, ставили произведения классиков. А потом некоторые спектакли получили признание на международном уровне. Например, с «Гамлетом» труппа поехала на фестиваль в Эдинбург, а с «Женитьбой» по Гоголю — на гастроли в Чехословакию.
Дориан Грей, «Фотоаппараты» и необычный подход
Постановка «Мастер и Маргарита» на сцене 25 лет. Ее показывали в разных городах мира: от Калининграда до Токио. Ставил спектакль по мотивам романа Михаила Булгакова Валерий Белякович. Декорации сделали из металлических листов, которым тоже отвели свою роль: во время особенно напряженных моментов ими устрашающе гремят.
Уже три сезона показывают спектакль «Портрет Дориана Грея» по произведению Оскара Уайльда. Режиссер Олег Леушин, он же художественный руководитель театра, определяет его жанр как «жестокую сказку для взрослых». В его интерпретации Дориан Грей всего лишь пешка на поле. Добро и зло здесь — два самостоятельных персонажа, Черное и Белое, которые поспорили, на чью сторону склонится главный герой.
«Игрокам» по пьесе Гоголя — год. Постановка с этим названием уже шла в театре, режиссером был Валерий Белякович. Спектакль состоял из двух актов, которые представляли собой полноценные постановки. Первый акт назывался «Владимир III степени», а второй — собственно «Игроки». Были задействованы все старожилы — те, кто стоял у истоков Театра на Юго-Западе: Виктор Авилов, Вячеслав Гришечкин, брат Валерия Беляковича Сергей Белякович, Владимир Коппалов, Ирина Бочоришвили. Во второй половине 1990-х спектакль ушел из репертуара. А сегодня свою версию пьесы показывает режиссер Олег Анищенко.
Валерий Романович ушел из жизни в 2016 году. Некоторые из спектаклей, которые он не успел закончить, подхватили его друзья и ученики. И сегодня Театр на Юго-Западе живет по его заветам, но уже под руководством Олега Леушина.
Пьеса Петра Гладилина «Zoofellini \ Интернет и ТВ времен Римской империи» стала последним материалом, за который взялся Валерий Белякович. Репетиции начались 5 декабря, а 6-го его не стало. Закончить начатое вызвался автор пьесы, но через какое-то время передумал. Репетиции возобновил ученик Беляковича Олег Леушин.
Спектакль о том, как археологи находят компьютер с терабайтами материалов времен Римской империи. Они узнают, как Брут и Цезарь, медиамагнаты, боролись за внимание общественности. Если в нескольких словах, то постановка рассказывает, как настоящая, реальная жизнь может превратиться в карикатурное шоу. Кстати, возрастное ограничение сейчас 18+. Но режиссер хочет опустить планку до 12+, потому что, по его словам, этот спектакль нужно посмотреть подрастающему поколению, которое практически не выпускает гаджеты из рук.
Самого Олега Леушина тоже можно увидеть в ряде спектаклей. Один из них — «Фотоаппараты» по пьесе все того же Гладилина. Две души пятинедельных неродившихся детей узнают, что завтра в живых останется только кто-то один. Их души заглядывают в будущее, путешествуют за океан, беседуют о смысле жизни и фотографируют все на своем пути — сплошная фантасмагория! Роль одной из душ — девочки — как раз исполняет художественный руководитель.
Актеры, которые сражаются
Театральные баттлы в Москве сегодня частое явление. В профессиональных битвах участвуют актеры «Мастерской Петра Фоменко», Театра Романа Виктюка и других. Все они подхватили идею Театра на Юго-Западе — именно здесь это стали делать впервые.
Во время баттла не нужно читать рэп или стараться уязвить друг друга, все происходит по другой схеме. Заранее подготовиться к поединку невозможно — задачи, которые актерам нужно выполнять, ставят зрители. Перед началом они заполняют бланки с заданиями, придумывают ситуации и персонажей. Интересно, что ситуация может меняться во время этюда, даже сам персонаж может меняться: сейчас ты мальчик, а через минуту должен стать девочкой. Кстати, как заметили в Театре на Юго-Западе, зрителям нравится, когда мужчину играет женщина и наоборот.
Идею шутливых сражений предложил актер Максим Драченин пять лет назад. С первого взгляда может показаться, что это развлечение разве что для студентов начальных курсов театрального института, но это не так. Это прекрасная возможность усовершенствовать актерское мастерство, умение не растеряться в резко меняющихся обстоятельствах. Артистам идея понравилась, они разбились на команды и устроили внутритеатральный чемпионат. Первые баттлы проходили именно в арт-кафе.
Сейчас проект развивается, идут переговоры о площадках, где еще можно было бы устраивать такие соревнования. На участие в московском чемпионате, который пройдет в октябре, заявлено уже восемь команд. Будет и межрегиональный турнир, в котором, кроме артистов столичных театров, поучаствуют актеры из Санкт-Петербурга и Крыма.
Из зрителя в артисты
В пространстве арт-кафе актерами могут стать и сами зрители. Чтобы заниматься актерским мастерством, техникой речи, ораторским искусством, ходить на мастер-классы режиссеров, вовсе не обязательно иметь специальное образование, главное — желание. Записаться и прийти могут все желающие.
Иногда участники устраивают творческие вечера, на которых зачитывают написанные ими истории. Конечно, с помощью этих занятий нельзя попасть в труппу, зато можно побороть страх публичных выступлений и научиться грамотно формулировать мысли.
Сегодня занятия проходят только для аудитории постарше, но в скором будущем будут проводить уроки и для детей.