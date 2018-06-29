Незрячие россияне с собаками-поводырями смогут свободно посещать учреждения культуры

Не все организации в России готовы принять незрячих посетителей в сопровождении собак-поводырей. Владельцы заведений могут опасаться возражений других клиентов, но чаще всего это происходит именно из-за нехватки знаний у персонала заведений. Об этом "+1" рассказали организаторы программы обучения по работе с незрячими посетителями в сопровождении собак-проводников, проекты «Мы рады собакам-поводырям» учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» и «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

"Мы стараемся популяризировать среди людей с нарушениями зрения посещение культурных мероприятий, потому что некоторые просто не знают о существовании инклюзивных мероприятий и об услугах, вроде тифлокомментирования в театре. Мы решили заняться теми случаями, когда человек или не может взять с собой сопровождающего человека, или когда он самостоятелен и используют собаку-поводыря. И мы столкнулись с тем, что многие не пускают собак, руководствуясь законом о том, что в заведении не должно быть животных. Но с другой стороны, они не знают о законе, допускающем проход человека в сопровождении собаки", — пояснила "+1" руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева.

Собака-поводырь считается техническим средством реабилитации. Человек с нарушениями зрения в сопровождении собаки-поводыря по закону может беспрепятственно проходить в жилые, общественные и производственные здания, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные учреждения, пользоваться железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации. Это прописано в Федеральном законе о социальной защите инвалидов от 24 ноября 1995 года. За нарушение этого закона заведение может быть оштрафовано. К примеру, недавно штраф за отказ пустить человека в сопровождении собаки-поводыря получило кафе на Камчатке.

Однако человек с собакой-проводником обязательно должен иметь с собой паспорт собаки, документ, подтверждающий инвалидность по зрению. Перед посещением культурного мероприятия хозяину лучше позвонить в учреждение и предупредить, что с ним придет собака-поводырь. Собаку необходимо выгулять перед длительным мероприятием. У самого поводыря, который приходит с хозяином в общественное место, должна быть шлейка с надписью «собака-поводырь», ошейник, поводок, намордник.

"Собака должна быть чистой, в специальной обуви. Это то, за чем должен следить сам владелец собаки, — добавила Ксения Дмитриева. — С другой стороны, могут быть столкновения с другими посетителями. Например, в театре собака-поводырь в некоторых случаях ждет хозяина в фойе в сопровождении специально обученного волонтера, а сам человек не остается сам по себе, его провожают на место, потом встречают. Это связано с тем, что у других людей может быть аллергия, на сцене могут раздаваться громкие звуки, а в одном спектакле есть собака-поводырь. Конечно, собаки-поводыри всегда находятся на работе, они не реагируют на посторонние звуки и обстоятельства, она спокойно лежит под креслом у ног человека, однако, чтобы собака не залаяла, в некоторых случаях она ждет хозяина вне зала".

Есть определенные правила взаимодействия других людей с человеком в сопровождении собаки-поводыря. Ни в коем случае нельзя пытаться подозвать собаку или погладить ее. Она — помощник и инструмент, а не питомец. Если в момент встречи вы ведете свою собственную собаку, то нужно подтянуть ее к себе и не дать ей устанавливать контакт с поводырем. Оказывать помощь незрячему человеку стоит в том случае, если он лично об этом попросил. При этом вести нужно именно человека, а не собаку, и обязательно под правую руку.

28 июня в рамках программы «Особый взгляд» подготовку прошли сотрудники театра «Современник». Специалисты учебно-кинологического центра с помощью одной из собак показали, каким навыкам и командам обучают собак-поводырей, как вести себя с ними и с их хозяевами. Сотрудникам театра рассказали, как встречать гостей с собаками-поводырями и создавать для них комфортную среду. Специалисты также объяснили, как реагировать на возможные возражения других гостей театра.

"Сейчас люди с особенностями зрения, особенно молодежь, активно приобщаются к общественной жизни. Они посещают театры, ходят в кино, занимаются спортом. И наша общая задача всячески им содействовать. Но, к сожалению, незнание обычными людьми элементарных норм и правил общения с человеком-инвалидом, ложные стереотипы не способствуют прогрессу в ее решении. Поэтому так важно проводить подобные мероприятия, разъясняя людям особенности общения с незрячими, отвечать на их вопросы и развеивать мифы", — пояснила Ксения Дмитриева.

Материал предоставлен проектом "+1".