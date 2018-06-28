Сотрудников московского «Современника» обучили обращению с собаками-поводырями

МОСКВА, 28 июня. / ТАСС /. Сотрудникам московского театра «Современник» провели мастер-класс по встрече и обслуживанию незрячих посетителей в сопровождении собак-поводырей, передает корреспондент ТАСС.

"Мы очень часто получаем информацию о том, что человека с собакой куда-то не пускают.

Наш проект про дружелюбие, мы хотим создать правильный образ человека с собакой-поводырем", — сказала участникам мастер-класса заместитель директора центра «Собаки — помощники инвалидов» Элина Почуева.

На мастер-классе рассказали и показали, как встречать необычных зрителей, как создать дружелюбную атмосферу, и объяснили тонкости общения с незрячими людьми в сопровождении поводырей. Кураторы программы сделали акцент на том, что подобные мероприятия дадут возможность незрячим людям посещать театры самостоятельно. Почуева отметила, что собаки в театре ведут себя очень культурно и чаще всего отдыхают, когда находятся в зрительном зале.

Проект «Мы рады собакам-поводырям» проходит в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Руководитель программы Ксения Дмитриева поделилась с ТАСС, что это стало первым мероприятием в рамках программы. «То, что мы сегодня здесь сделали, — это первый шаг. Для нас важно ввести это в повседневную жизнь любого учреждения, что мы и делаем. Мы планируем проведение подобных мероприятий, ближайшие города — это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — сказала она.

Организатором проекта «Мы рады собакам-поводырям» выступил центр «Собаки-помощники инвалидов». Этот центр является одной из двух школ в России, где занимаются обучением собак-поводырей для незрячих людей.