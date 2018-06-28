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Театральная суббота появится у московских школьников
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Театральная суббота появится у московских школьников 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
У школьников в рамках проекта «Суббота московского школьника» может появиться проект «Театральная суббота», сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.
«Добавится еще одна суббота. Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, их заинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота», — сказал Калина.
Он также добавил, что проект «Суббота московского школьника» расширился за несколько лет.
«Субботы московского школьника» — это основное название проекта, в который входят «Инженерные субботы», «Университетские субботы», «Арт-субботы», «Телевизионные субботы» и прочие. Ознакомиться с полным перечнем занятий, выбрать подходящее и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте проекта (http://us.dogm.mos.ru).
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