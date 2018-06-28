Театральная суббота появится у московских школьников

У школьников в рамках проекта «Суббота московского школьника» может появиться проект «Театральная суббота», сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента образования Исаак Калина

«Добавится еще одна суббота. Сегодня по итогам обсуждения с руководителями театров, их заинтересовала эта идея. Наверное, появится театральная суббота», — сказал Калина.

Он также добавил, что проект «Суббота московского школьника» расширился за несколько лет.

«Субботы московского школьника» — это основное название проекта, в который входят «Инженерные субботы», «Университетские субботы», «Арт-субботы», «Телевизионные субботы» и прочие. Ознакомиться с полным перечнем занятий, выбрать подходящее и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте проекта (http://us.dogm.mos.ru).