Постановку по мотивам речи Бродского представят в Северо-Восточном округе

Актеры театра-студии BELOE представят на территории дизайн-завода «Флакон» спектакль по мотивам речи Иосифа Бродского «Похвала скуке».

Зрителей ждут в воскресенье, 1 июля. Как отметили организаторы, оригинальность постановки определяется полной свободой от рамок конкретных героев и сюжета произведения.

— Спектакль поставлен по мотивам речи Иосифа Бродского и является пластической фантазией на тему скуки. Режиссер и актеры выражают мысли автора через собственные ассоциации, отображая движение времени и жизни, — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Начало в 18.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36. Вход свободный.