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Постановку по мотивам речи Бродского представят в Северо-Восточном округе
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Постановку по мотивам речи Бродского представят в Северо-Восточном округе 

Управа района Лосиноостровский 15 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Актеры театра-студии BELOE представят на территории дизайн-завода «Флакон» спектакль по мотивам речи Иосифа Бродского «Похвала скуке».
Зрителей ждут в воскресенье, 1 июля. Как отметили организаторы, оригинальность постановки определяется полной свободой от рамок конкретных героев и сюжета произведения.
— Спектакль поставлен по мотивам речи Иосифа Бродского и является пластической фантазией на тему скуки. Режиссер и актеры выражают мысли автора через собственные ассоциации, отображая движение времени и жизни, — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.
Начало в 18.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 36. Вход свободный.
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