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Спектакль нижегородского театра драмы победил на международном фестивале
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Спектакль нижегородского театра драмы победил на международном фестивале 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Спектакль нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького «Павел I» стал победителем международного фестиваля «У Троицы», который проходил в Сергиевом посадке. Постановка признана лучшей в номинации «Лучший актерский ансамбль». Об этом сообщили в театре.
Фестиваль состоялся уже в пятый раз. В этом году он собрал 20 театральных коллективов, среди которых четыре зарубежных. Работы участников оценивало жюри, которое возглавила профессор ГИТИСа Нина Шалимова.
Как отметили в театре, публика очень тепло приняла историческую драму «Павел I». В зале был аншлаг, а после спектакля зрители подходили к актерам и благодарили их.
Напомним, нижегородский театр «Вера» дал первый спектакль в обновленном здании.
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