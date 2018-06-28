Спектакль нижегородского театра драмы победил на международном фестивале

Спектакль нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького «Павел I» стал победителем международного фестиваля «У Троицы», который проходил в Сергиевом посадке. Постановка признана лучшей в номинации «Лучший актерский ансамбль». Об этом сообщили в театре.

Фестиваль состоялся уже в пятый раз. В этом году он собрал 20 театральных коллективов, среди которых четыре зарубежных. Работы участников оценивало жюри, которое возглавила профессор ГИТИСа Нина Шалимова.

Как отметили в театре, публика очень тепло приняла историческую драму «Павел I». В зале был аншлаг, а после спектакля зрители подходили к актерам и благодарили их.

Напомним, нижегородский театр «Вера» дал первый спектакль в обновленном здании.