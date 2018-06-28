Театральные перемены. Режиссеры и актеры приглашают школьников побродить по закулисью

Московские школьники смогут чаще ходить в театры. Как воспитать грамотного зрителя, в четверг, 28 июня, столичные власти обсудили вместе с худруками театров и директорами школ.

По указу президента России 2019 год объявлен Годом театра. А это значит, что уже этой осенью, с началом нового театрального сезона, у зрителей появится больше возможностей открыть для себя неизведанный путь, ведущий в завораживающий мир режиссерского мастерства и актерского искусства. Столь заманчивое предложение доступно как искушенным, так и юным зрителям. Только вот, по статистике Департамента образования Москвы, из полутора миллионов столичных школьников лишь 10 процентов — заядлые театралы. Для остальных мир подмостков и кулис пока — терра инкогнита. Настало время развеять тьму. Чтобы театр стал ближе и понятнее школьникам, Департамент культуры вместе с Департаментом образования подготовили три проекта.

Сезон премьер

Первый из них предлагает изменить сам подход к организации школьных групп, которые хотят попасть на спектакли в тот или иной театр.

— То, что театр и школа должны дружить — никакая не новость, — взял слово глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский . — Решение об этом было принято еще 20 лет назад. Но, к сожалению, проанализировав ситуацию, мы увидели существенные изъяны. В частности, сейчас школы весьма ограничены в выборе постановок, которые они хотят показать детям.

Если раньше Департамент культуры, ориентируясь на школьную программу, выделял на всех 200 тысяч билетов в год, то теперь каждая школа сможет самостоятельно выбирать из рекомендованного списка те спектакли, которые будут действительно интересны и полезны ученикам. Покупать нужное количество билетов учебные заведения тоже будут сами. Для этого они получат дополнительные средства в виде субсидий.

Заглянуть за кулисы

Еще один проект, который, несомненно, понравится ребятам, — «Театральные субботы». Он станет частью большого городского проекта «Субботы московского школьника».

— Москва как город возможностей сама по себе — огромная школа, — пояснил замглавы Департамента образования Игорь Павлов . — Следовательно, ребенок может учиться не только в классе, но и на предприятии, в музее или в театре.

Чтобы попасть на субботнюю экскурсию по театральному закулисью, на встречу со знаменитыми актерами и режиссерами, ребятам (можно вместе с родителями) нужно будет зарегистрироваться на сайте «Школы большого города»: school.moscow. Обычно в группе от 15 до 50 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Почему мы задумались над тем, как привлечь детей в театры? Нет, не потому что нас ждет тематический Год театра, а потому что нужно решать проблему. Молодые люди, прежде всего школьники, все чаще уходят в прагматизм, забывая об эстетике жизни. Театральное искусство они воспринимают как излишество. И это тревожный сигнал. Если школьник, выбирая между очередным блокбастером и походом в театр, будет постоянно выбирать блокбастер, то и став взрослым, он не пойдет на премьеру, не поведет на спектакль своих детей. Таким образом, общество у нас будет постепенно деградировать. Именно поэтому мы и пытаемся найти действенные способы. Если нам удастся осуществить все, что задумано, то мы все-таки вернем интерес к театру и старшеклассников, и тех, кто из них вырастет.

ЦИФРА

82 городских театра и 21 концертный зал готовы участвовать в новых проектах. С учетом их программ каждый московский школьник сможет посмотреть спектакль или концерт не менее одного раза в год.