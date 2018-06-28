В новом учебном году планируют запустить проект «Театр в школе»

С нового учебного года у школьников появится возможность посмотреть любимые спектали, не покидая здание школы. Несмотря на то, что популярность театров растет, на данный момент их посещает около 10% школьников. Александр Кибовский сказал, что благодаря хорошо оборудованным актовым залам в школах будет возможность проводить спектакли на месте.

«Мы предлагаем с сентября 2018 г. запустить проект «Театр в школе». Что имеется в виду: у нас у многих школ есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить театральные показы на месте. У нас есть молодые ребята, артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами работать, это крайне важно», — сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Отметим, что указом президента РФ 2019 г. объявлен в России годом театра.

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