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В пруду на Тимирязевской поселились две утки
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В пруду на Тимирязевской поселились две утки 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В водоеме, который расположен у театра «Золотое кольцо» на Тимирязевской улице, поселились две утки. Пара совершенно не боится людей и чувствует себя комфортно на новом месте. Об этом сообщил один из работников театра, который наблюдает за пернатыми.
— Похоже, они пара, и мы в театре решили назвать их именами героев спектакля «Тепа и его друзья» — Гуга и Гага. Гуга крупнее и ярче по окрасу, — пояснил сотрудник «Золотого кольца».
По данным орнитологов, в Москве обитают до 23 тысяч уток. Только в Московском зоопарке их насчитывается более тысячи. (мю)
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