В пруду на Тимирязевской поселились две утки

В водоеме, который расположен у театра «Золотое кольцо» на Тимирязевской улице, поселились две утки. Пара совершенно не боится людей и чувствует себя комфортно на новом месте. Об этом сообщил один из работников театра, который наблюдает за пернатыми.

— Похоже, они пара, и мы в театре решили назвать их именами героев спектакля «Тепа и его друзья» — Гуга и Гага. Гуга крупнее и ярче по окрасу, — пояснил сотрудник «Золотого кольца».

По данным орнитологов, в Москве обитают до 23 тысяч уток. Только в Московском зоопарке их насчитывается более тысячи. (мю)