Отчетный спектакль театрального кружка «Бродячие артисты» прошел в Щербинке

Фото: официальный сайт Образовательного комплекса «Школа №2122»

Отчетный спектакль театрального кружка «Бродячие артисты» прошел в городском округе Щербинка.

— Творческая встреча стала последним мероприятием для детей из проекта «Московская смена». Юные артисты подготовили спектакль «Путешественники» по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей», — отметил исполняющий обязанности заместителя директора Образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.

Он добавил, что проект «Московская смена» завершит свою работу 29 июня. К спектаклю подготовили красочные декорации и народные костюмы. Театральное представление сопроводили тематической музыкой. Юные артисты и их руководители создали сказочную атмосферу для зрителей спектакля.