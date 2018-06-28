Ещё
Отчетный спектакль театрального кружка «Бродячие артисты» прошел в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Отчетный спектакль театрального кружка «Бродячие артисты» прошел в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт Образовательного комплекса «Школа №2122»
Отчетный спектакль театрального кружка «Бродячие артисты» прошел в городском округе Щербинка.
— Творческая встреча стала последним мероприятием для детей из проекта «Московская смена». Юные артисты подготовили спектакль «Путешественники» по мотивам русской народной сказки «Зимовье зверей», — отметил исполняющий обязанности заместителя директора Образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.
Он добавил, что проект «Московская смена» завершит свою работу 29 июня. К спектаклю подготовили красочные декорации и народные костюмы. Театральное представление сопроводили тематической музыкой. Юные артисты и их руководители создали сказочную атмосферу для зрителей спектакля.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Спортивное мероприятие прошло для детей из филиала «Росток» Выставка художественных работ откроется в Щербинке Проект по реконструкции водонапорной башни попал в шорт-лист престижной премии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны8
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»26
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение