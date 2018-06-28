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Спектакль для пенсионеров прошел в центре соцобслуживания «Арбат»
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Спектакль для пенсионеров прошел в центре соцобслуживания «Арбат» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат» 26 июня прошло театральное представление для пенсионеров района.
— В нашем учреждении выступили артисты молодежного театра «Первопроходцы». Они представили постановку по пьесе Евгения Шварца «Тень». Нужно отметить, что ребята очень талантливы, спектакль был не хуже, чем на сцене настоящего театра, — прокомментировала организатор культурных мероприятий Илонна Багрий.
Она добавила, что артисты первый раз выступили в стенах учреждения. Поскольку их спектакль всем понравился, им вручили благодарственное письмо и пригласили в дальнейшем устраивать такие творческие мероприятия в стенах ТЦСО.
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