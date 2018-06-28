Ещё
Елена Захарова осваивает велосипед
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Елена Захарова осваивает велосипед 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Как уверяют психологи, лето — лучшее время пробовать все новое. Вот и популярная актриса Елена Захарова решила сесть на велосипед. Об этом опыте, родных для нее местах в городе она поговорила с «Вечеркой».
— Елена, вы москвичка. Где прошло ваше детство?
— Я родилась в роддоме Грауэрмана на Арбате. Там, кстати, появились на свет очень многие артисты. Детство мое прошло на проспекте Мира, а сейчас я живу на Чистых прудах. Эти места очень дороги мне. С ними связано много воспоминаний. Обязательно покажу их дочери, когда подрастет.
— Рождение дочки сильно изменило график жизни?
— До ее рождения я активно занималась спортом, часто ходила в кино и театр. Пока, конечно, все свое свободное время посвящаю дочке. Хотя в консерватории уже была — очень люблю классическую музыку. А теперь вот решила освоить велосипед. Надеюсь, что, когда дочка подрастет, мы сможем кататься вместе. Нам уже даже подарили супервелосипед для самых маленьких.
Вечерняя Москва: последние новости
«Чипполино» вновь на московской сцене Я так люблю Москву Больше 20 театров отремонтировали в столице за пять лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны8
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»26
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение