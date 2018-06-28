Елена Захарова осваивает велосипед

Как уверяют психологи, лето — лучшее время пробовать все новое. Вот и популярная актриса Елена Захарова решила сесть на велосипед. Об этом опыте, родных для нее местах в городе она поговорила с «Вечеркой».

— Елена, вы москвичка. Где прошло ваше детство?

— Я родилась в роддоме Грауэрмана на Арбате. Там, кстати, появились на свет очень многие артисты. Детство мое прошло на проспекте Мира, а сейчас я живу на Чистых прудах. Эти места очень дороги мне. С ними связано много воспоминаний. Обязательно покажу их дочери, когда подрастет.

— Рождение дочки сильно изменило график жизни?

— До ее рождения я активно занималась спортом, часто ходила в кино и театр. Пока, конечно, все свое свободное время посвящаю дочке. Хотя в консерватории уже была — очень люблю классическую музыку. А теперь вот решила освоить велосипед. Надеюсь, что, когда дочка подрастет, мы сможем кататься вместе. Нам уже даже подарили супервелосипед для самых маленьких.