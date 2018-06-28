Балет Парижской оперы гастролирует в Новосибирске

Прославленная европейская балетная труппа представит программу из четырёх одноактных балетов, поставленных современными хореографами. Это Хансван Манен, уже причисленный к классикам, и его более молодые коллеги Хофеш Шехтер, Сиди ЛарбиШеркауи и КристалПайт.

В гастрольных спектаклях примут участие этуали парижской труппы Валентина Коласант, Лора Эке, Людмила Пальеро, Алис Ренаван, примы Ева Гринштайн , Ханна О’Нил, МюриельЗюсперргю, премьеры Франсуа Алю, Алессио Карбоне, ВенсанШайе, ФлорианМаньене.

Гастроли балета Парижской национальной оперы в НОВАТе организованы при поддержке Министерства культуры Министерства финансов РФ . Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман выразил благодарность государственным ведомствам: «Я хотел бы выразить глубокую признательность Министерству культуры и Министерству финансов Российской Федерации — мы не смогли бы реализовать этот знаковый для всей российской культуры и весьма дорогостоящий проект без их участия и всесторонней поддержки».

Гастрольная программа прославленного балетного коллектива отражает его сложившиеся репертуарные традиции — поиск новых форм и современных пластических решений с опорой на опыт, который даёт балетная классика.

Спектакль нидерландского хореографа Хансаван Манена «Три гносианы» (Lestroisgnossiennes) на музыку Эрика Сати — одна из самых известных работ мастера, поставленная в 1982 году. Выдающий хореограф создал более 120 балетов, он славится своими балетными миниатюрами, для которых характерны классическая чистота линий и простота математически выверенных композиций. Фото: ru.tripaggregator.com Ещё один спектакль гастрольной афиши — балет «Фавн» (Faun) Сиди Ларби Шеркауи на музыку Клода Дебюсси и Нитина Соуни. Бельгийский танцовщик и хореограф марокканского происхождения Шеркауи — мастер удивлять, он соединяет в своих балетах разные культуры, стили и направления. Балет «Фавн», созданный в 2009 году к 100-летию «Русских сезонов» — хореографическое размышление на тему балета «Послеполуденный отдых Фавна», диалог с «пантеоном балетной классики» и дань уважения великому Вацлаву Нижинскому

Израильтянин Хофеш Шехтер — один из самых ярких и талантливых авангардных хореографов, работающих сегодня в Великобритании. Его почерк отличает особая эмоциональность и смелость экспериментатора, который не боится затрагивать острые вопросы и смешивать стили. «Искусство не смотреть назад» (Theartofnotlookingback) — очень искренняя и личная работа, в которой обостренное пластическая чуткость соединяется с мощной энергетикой и ритмическим напряжением.