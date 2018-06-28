Балет Парижской оперы гастролирует в Новосибирске 

Прославленная европейская балетная труппа представит программу из четырёх одноактных балетов, поставленных современными хореографами. Это Хансван Манен, уже причисленный к классикам, и его более молодые коллеги Хофеш Шехтер, Сиди ЛарбиШеркауи и КристалПайт.
В гастрольных спектаклях примут участие этуали парижской труппы Валентина Коласант, Лора Эке, Людмила Пальеро, Алис Ренаван, примы Ева Гринштайн, Ханна О’Нил, МюриельЗюсперргю, премьеры Франсуа Алю, Алессио Карбоне, ВенсанШайе, ФлорианМаньене.
Гастроли балета Парижской национальной оперы в НОВАТе организованы при поддержке Министерства культуры и Министерства финансов РФ. Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман выразил благодарность государственным ведомствам: «Я хотел бы выразить глубокую признательность Министерству культуры и Министерству финансов Российской Федерации — мы не смогли бы реализовать этот знаковый для всей российской культуры и весьма дорогостоящий проект без их участия и всесторонней поддержки».
Гастрольная программа прославленного балетного коллектива отражает его сложившиеся репертуарные традиции — поиск новых форм и современных пластических решений с опорой на опыт, который даёт балетная классика.
Спектакль нидерландского хореографа Хансаван Манена «Три гносианы» (Lestroisgnossiennes) на музыку Эрика Сати — одна из самых известных работ мастера, поставленная в 1982 году. Выдающий хореограф создал более 120 балетов, он славится своими балетными миниатюрами, для которых характерны классическая чистота линий и простота математически выверенных композиций. Фото: ru.tripaggregator.com Ещё один спектакль гастрольной афиши — балет «Фавн» (Faun) Сиди Ларби Шеркауи на музыку Клода Дебюсси и Нитина Соуни. Бельгийский танцовщик и хореограф марокканского происхождения Шеркауи — мастер удивлять, он соединяет в своих балетах разные культуры, стили и направления. Балет «Фавн», созданный в 2009 году к 100-летию «Русских сезонов» — хореографическое размышление на тему балета «Послеполуденный отдых Фавна», диалог с «пантеоном балетной классики» и дань уважения великому Вацлаву Нижинскому.
Израильтянин Хофеш Шехтер — один из самых ярких и талантливых авангардных хореографов, работающих сегодня в Великобритании. Его почерк отличает особая эмоциональность и смелость экспериментатора, который не боится затрагивать острые вопросы и смешивать стили. «Искусство не смотреть назад» (Theartofnotlookingback) — очень искренняя и личная работа, в которой обостренное пластическая чуткость соединяется с мощной энергетикой и ритмическим напряжением.
"Когда я ставлю танец, то сам акт творения и наблюдения глубже всего соединяет меня с миром природы, со всей его красотой и жестокостью", — заявляет канадский хореограф Кристалл Пайт. В программе гастролей будет представлен её балет «Канон Времена года» (Theseasons’ canon) на музыку Макса Рихтера по мотивам Антонио Вивальди. В 2017 году за этот спектакль КристалПайт была удостоена балетного приза «Бенуа де ля Данс» как лучший хореограф.