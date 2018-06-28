Борис Мильграм: «В нашем спектакле все настоящее»

В 2004 году Борис Леонидович приступил к художественному руководству Пермским академическим театром драмы, при нём полностью поменялась концепция и название театра, с 2007 года театр носит название Пермский академический Театр-Театр. Лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска-2014 в номинации „Лучшая работа режиссера“ за мюзикл „Алые паруса“.

Спектакль „Восемь женщин“ в постановке Бориса Мильграма в 2015 году стал обладателем национальной театральной премии „Золотая маска“. Спецприз — лучший музыкальный спектакль на драматической сцене.

Пермский академический Театр-Театр свои большие гастроли в Новосибирске открыл сказочным мюзиклом „Карлик Нос“. Фото: Виктор Дмитриев

Поющие ребятишки в первом акте, злодеи, потрясающие необыкновенной пластикой, шоу поваров и забавы циркачей. Уродливый карлик Нос — чтобы сыграть его, актер Марат Мударисов передвигается по сцене на коленях Замечательный дуэт Короля и Герцога, словно снятый с экрана телевизора любого политического шоу. Но помимо внешней красивости есть в этом спектакле и глубина, и юмор, и повод серьёзно задуматься о судьбе и случайности. А еще есть несколько прекрасных мелодий и умных текстов, что в современных мюзиклах — редкость.

Впрочем, три из пяти спектаклей, которые пермяки привезли в Новосибирск, были музыкальными. Это — своего рода визитная карточка художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. И разговор наш шел о музыкальных спектаклях, новой премьере и гастролях. Фото: Виктор Дмитриев

На сцену „Глобуса“ мы привезли зрительские спектакли, — рассказал Борис Леонидович. — „Карлик Нос“ — это полномасшабный мюзикл. „На всякого мудреца довольно простоты“ — музыкальный спектакль, где мы пытаемся активно взаимодействовать, играть с залом. „Восемь женщин“ — кабаре. Я очень люблю женщин, и я для них сочинил этот спектакль про женщин, про то, что они разные, сильные, красивые, и про то, что они в каком-то смысле могут обойтись и без мужчины.

И, конечно, мне интересна реакция, особенно на последние работы. А „Карлик Нос“ — это наша последняя премьера, мировая премьера. Сказочная история для маленьких и взрослых, для детей и их родителей. Мы поставили его в марте. После Красноярска вы — первые, куда мы приехали с этим спектаклем.

Вы сами вместе с завлитом театра Ильей Губиным писали эту пьесу. Про что ваш „Карлик Нос“?

Наш „Карлик Нос“ полностью соответствует сказке. Музыка оригинальная, она специально нам написана, ее исполняет целый оркестр.

Мы попытались сделать бродвейский спектакль, со всем волшебством, красотой и верой в чудеса. Но в полном соответствии со сказкой. Это спектакль о том, что можно попасть в большую беду, но потом можно из нее выкарабкаться, если ты найдешь мужество.

Это сильно действует на детей. Их сказка завораживает. И по-моему, не меньше завораживает взрослых. Потому что там есть очень глубокие философские темы. Но детям это не мешает.

В нашем спектакле все настоящее — настоящий цирк, настоящие повара, настоящая гусыня. Роль гусыни у нас играет гусыня. Ее тренировал к роли народный артист России Евгений Майхровский , известный клоун Май. Это был серьезный огромный труд. Он специально приезжал к нам дрессировать гусынь. И учил наших артистов, как работать с гусем. Фото: Виктор Дмитриев

Спектакль действительно получился очень ярким, красивым, красочным и подходящим для зрителей разного возраста. И детям, и взрослым понравились яркие декорации, впечатляющая игра актеров, потрясающие хореографические номера. Все три спектакля „Карлик Нос“ были встречены публикой с восторгом. А что вам и театру дали эти гастроли?

Пока не понимаю. Нас очень хорошо принимают, но на первых спектаклях было маловато публики. Конечно, сыграло роль, что это были жаркие летние выходные, что у вас был День города. И те, кто все же пришли, аплодировали с восторгом, но зрителей было меньше, чем хотелось бы. Но вот началась рабочая неделя, и сегодня на обеих площадках залы полны.

Знаете, мне кажется, страна отвыкла от гастролей. Зрители привыкли к антрепризам. Все ждут московских известных лиц. Существует некое пренебрежительное отношение к себе как к провинции у всех у нас, всей России. За эти годы мы что-то потеряли. Мы мощны внутри страны, мы мощнее, чем столица. Потому что в столицах много денег, но в человечности мы сильнее. Когда мы научимся ценить самих себя, тогда мы многое выиграем. Наши театры — региональные — они ничуть не хуже столичных. Они просто менее известны. Фото: Виктор Дмитриев

Для меня самое главное — чтобы осталось хорошее послевкусие и у города, и у нас, и чтобы мы хотели опять встретиться.