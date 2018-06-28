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В Туле показали спектакль по малоизвестной новелле Цветаевой
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В Туле показали спектакль по малоизвестной новелле Цветаевой 

ТАСС 32 минуты назад
ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Российская актриса Алиса Гребенщикова и музыкант и актер Павел Артемьев показали в Туле спектакль-читку «Девять писем» по мотивам одноименной новеллы Марины Цветаевой. Поэтесса готовила ее к изданию на французском языке, потому произведение почти незнакомо российским читателям, сообщили ТАСС в пресс-службе творческого индустриального кластера «Октава», на базе которого в четверг был показан спектакль.
"Постановка, в которой играют Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, представляет собой размышление о становлении Марины Цветаевой как мастера эпистолярного жанра. В основе пьесы легла новелла «Девять писем», которую сама Цветаева готовила к изданию на французском языке и создавала по собственной переписке с Абрамом Вишняком — управляющим делами небольшого книгоиздательства «Геликон». Оно образовалось в 1918 году в Москве, а в сентябре 1921 года возобновило свою деятельность в Берлине", — сказали в пресс-службе.
Показ спектакля организован при поддержке Дома-музея Марины Цветаевой бесплатно для зрителей, режиссером-постановщиком выступила Алиса Гребенщикова. «Новелла „Девять писем“ Цветаевой — редкая, на русском языке есть только черновики и переводы других людей. Книгу издал Дом-музей Марины Цветаевой в 1999 году, тогда же я ее и купила. Несколько лет назад началось мое сотрудничество с Музеем Цветаевой, первое, что мне предложила сделать директор Елена Жук — подготовить театральную постановку для акции „Ночь в музее“ в 2016 году», — цитирует пресс-служба Гребенщикову.
В последующие годы, по словам Алисы Гребенщиковой, спектакль был показан в рамках ее авторского цикла «Амазонки поэзии» в Третьяковской галерее на Крымском Валу и на открытии Московской книжной ярмарки на Красной площади.
Творческий индустриальный кластер «Октава» — совместный проект госкорпорации «Ростех», корпорации «ВСМПО-АВИСМА», реализуется при поддержке правительства Тульской области.
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