В Туле показали спектакль по малоизвестной новелле Цветаевой

"Постановка, в которой играют Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, представляет собой размышление о становлении Марины Цветаевой как мастера эпистолярного жанра. В основе пьесы легла новелла «Девять писем», которую сама Цветаева готовила к изданию на французском языке и создавала по собственной переписке с Абрамом Вишняком — управляющим делами небольшого книгоиздательства «Геликон». Оно образовалось в 1918 году в Москве, а в сентябре 1921 года возобновило свою деятельность в Берлине", — сказали в пресс-службе.

Показ спектакля организован при поддержке Дома-музея Марины Цветаевой бесплатно для зрителей, режиссером-постановщиком выступила Алиса Гребенщикова. «Новелла „Девять писем“ Цветаевой — редкая, на русском языке есть только черновики и переводы других людей. Книгу издал Дом-музей Марины Цветаевой в 1999 году, тогда же я ее и купила. Несколько лет назад началось мое сотрудничество с Музеем Цветаевой, первое, что мне предложила сделать директор Елена Жук — подготовить театральную постановку для акции „Ночь в музее“ в 2016 году», — цитирует пресс-служба Гребенщикову.

В последующие годы, по словам Алисы Гребенщиковой, спектакль был показан в рамках ее авторского цикла «Амазонки поэзии» в Третьяковской галерее на Крымском Валу и на открытии Московской книжной ярмарки на Красной площади.