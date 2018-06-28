Афиша Нижнего Новгорода на июль 

Летние театральные встречи Первое знакомство малышей с театральным искусством происходит именно в кукольном театре. Модель взаимоотношений между взрослым и ребенком лучше любого нравоучения через сказку покажет юному зрителю разницу между плохим и хорошим. Жизнь — спектакль, где родитель и ребенок играют каждый свою роль в социуме. 1 июля в небольшом креативном пространстве «Кинофактура»завершатся гастроли Babyпроекта «лЮблЮ театр»из Санкт-Петербурга. Кукольный спектакль-игру «Дочки-матери» (6+), по мотивам повести Г. Х. Андерсена «Дюймовочка», можно будет увидеть в 14:00 и 16:00. Авторы проекта: Кирилл Смирнов и Арина Юдинцева, что приятно, в прошлом выпускники Нижегородского театрального училища. Фото: Ольга Плаксунова Для любителей более традиционных постановок в Нижегородском академическом театре кукол на заключительных показах сезона представят спектакли для самых маленьких зрителей: 1 июля «Три поросенка и волк» (6+), 7 июля «Маша и медведь» (6+), 8 июля «Волк и козлята» (6+). Классика русских сказок и театр, какой, быть может, вспоминается из детства. Фото: nevvod.ru Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького завершает насыщенный 220-й юбилейный сезон. В начале июля можно будет увидеть четыре спектакля. Любимую нижегородским зрителем английскую комедию Рэя Куни "№13"покажут 3 июля, и 4 июля разыграют колоритный анекдот «Брачный договор»Эфраима Кишона, повествующий о сложности семейных взаимоотношений после 20 лет брака. Две яркие премьеры сезона: «Господа Головлевы» по мотивам романа Салтыкова-Щедрина состоится 1 июля, а постановку «Параллельные влюбленности» по рассказам Виктории Токаревой представят в заключительный день перед отпуском — 5 июля. Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина будет работать дольше остальных. На период с 1 по 15 июля запланировано девять разножанровых спектаклей. Фото: riasv.ru Яркие балеты: «Лебединое озеро», «Пламя страсти и любви»и "Спартак" — давно любимы зрителями. Оперетты «Мистер Икс»и «Летучая мышь», а также музыкальная комедия «Ханума»— своеобразные «хиты»театра по посещаемости. Две одноактные оперы «Моцарт и Сальери»и «Алеко»— премьеры сезона, которые можно увидеть у нас не часто, но в июле еще есть такая возможность. Комическая опера-буфф «Так поступают все, или Школа влюбленных»расскажет о коллизиях влюбленных, что клянутся в верности до гроба, но очень легко меняют объект привязанности. И закрывает 83-й театральный сезон 15 июля опера «Борис Годунов»Модеста Мусоргского. Народная драма повествует о кульминации исторических событий, происходящих в смутное время, о самозванце и царе, а главное — о тяжести бремени власти. Фото: stnmedia.ru Парад выставок В Русском музее фотографии 12 июля откроется большая юбилейная выставка «175 лет нижегородской фотографии». Будут представлены работы из фондов музея и частных коллекций в популярных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. Организаторы постараются охватить большую историю фотоискусства, начиная со знаменитых фотографов Дмитриева и Карелина, советских мастеров и до современных фотохудожников. Фото: Ольга Плаксунова 28 июля в Нижегородском художественном музее (Кремль,3) откроется новая выставка «Нам открывать миры далекие», посвященная 100-летию ВЛКСМ! Прошлый год был посвящён 100-летию Октябрьской революции, а нынешний, другой круглой датой, вновь возвращает время назад. Фото: krasivye-mesta.ru Выставка включает в себя около 30 произведений из фондов НГХМ: А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Тема масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой сейчас вновь стала интересна массовому зрителю. Мода на «советское» сегодня переосмысливается и воспринимается, как факт и новейшая история, без идеологической составляющей. Редкая возможность увидеть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю, а некоторые работы предстанут на публике впервые. Марафон вернисажей запланирован в Нижегородском выставочном комплексе. В течение недели, почти ежедневно, будут открываться новые выставки. Фото: kudann.ru 19 июля — Выставка, посвященная актрисе Изольде Извицкой и оператору Вячеславу Короткову — «Большое кино на земле нижегородской». Они родились Дзержинске Горьковской (ныне Нижегородской) области. Их также связывали романтические отношения в студенческие годы. Эстетика черно-белого кино и красота, обаяние молодости запечатлены в сохранившихся фотоснимках. Фото: expert.ru Выставка акварели Нижегородского союза художников откроется 20 июля. Фото: a-u-vas.ru 25 и 26 июля пройдут персональные выставки, посвященные юбилеям нижегородских художников: Павлова Вячеслава Андреевича (75 лет), известного серией работ «Философия парадокса», посвященных теме свободы и пейзажи Петровой Галины Сергеевны (55 лет). Фото: boombob.ru Несовременное — актуально Вечером 12 июля Центр современного искусства Арсенал представит первую встречу из нового цикла просветительских лекций «Советский модернизм: город между обществом и архитектурой » в рамках проекта «Горький. Модернизм», недавно открывшемся в ГЦСИ. Фото: realty.rbc.ru На лекции историка архитектуры Анны Броновицкой «Мирное соревнование в архитектуре биполярного мира (1940-е — 1980-е годы)» будет рассматриваться взаимосвязь между политикой, архитектурой и обществом через призму событий новейшей истории второй половины 20 века. Исследования проводились на примере зданий и городских пространств Москвы, где строили больше и масштабнее. Но общее в советской архитектуре можно найти в горьковской глобальной перестройке города. Вход на встречу свободный. Концерты До конца Чемпионата мира по футболу продолжится развлекательная программа на Фестивале болельщиков FIFA, который работает ежедневно на центральной площади города Минина и Пожарского. В течение дня проходят выступления нижегородских коллективов, танцоров и музыкантов. Если хотите почувствовать атмосферу межкультурного братства и летнего беззаботного счастья, приходите именно сюда! Фото: ugdvor.nn.ru Запланированы эстрадные концерты под открытым небом, которые состоятся при любой погоде. 1 июля выступит российская музыкальная рок-группа «Моя Мишель»из Благовещенска. А 6 июля — российско-украинская поп-группа «Artik&Asti»устроит огромную дискотеку под звездами. В день закрытия чемпионата — вечером 15 июля — состоится праздничное выступление Леонида Агутина. Фото: Ольга Плаксунова 8 июля в арт-клубе «Маяковка, 10» признаются в любви к танцу участники школы фламенко «ENTRADA». Концерт «FLAMENCO, TE AMO!» предназначен для ценителей испанской культуры. На концерте будут выступать солисты и ансамбль. Темперамент солнечной Испании, четкие удары каблучков, кастаньеты и шали ожидают горожан и туристов. Гость вечера — школа фламенко Алёны Шульгиной (г. Москва). Фото: ok.ru В нижегородской филармонии им. М. Ростроповича продолжается 61-й благотворительный сезон. В прекрасном зале, где никогда не остается пустым ни одно из тысячи зрительских мест, прозвучит классическая и современная академическая музыка, камерные произведения и советская эстрада. В сопровождении симфонического оркестра филармонии выступят солисты литературно-музыкального лектория и оркестранты. Особенный концерт испанской сарсуэлы запланирован на 20 июля — Мария Мораледа Гарсия (сопрано) из Испании впервые посетит Нижний Новгород. Традиционно, в 18:00 начнутся концерты, заявленные на 2, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июля. Вход свободный! Нижегородский русский народный оркестр представляет насыщенную концертную программу, что важно, бесплатно для нижегородцев и гостей города. Не у всех меломанов есть возможность посетить концерты в течение года по билетам, но это лето порадует возможностью насладиться живой музыкой. Фото: gosobzor.ru 1 июля, ЦК Рекорд, начало в 18:30 — программой, состоящей из мелодий лучших американских мюзиклов «Огни Бродвея», дирижирует гость и друг коллектива — Дмитрий Орлов. А помогут ему солистки Нижегородского камерного музыкального театра им. Степанова Дарья Тюрина и Марина Гиоргадзе. Продолжатся выступления оркестра в музее «Усадьба Рукавишниковых». 4 июля настроимся на несерьезный концерт «Музыканты улыбаются». 8 июля расцветут «Узоры луговые». А закроет сезон 15 июля концерт популярная «Музыка кино». Начало в 17:00. Бесплатные билеты можно получить в музее заранее, чтобы точно всем пришедшим хватило мест. Пешком по историческим местам В дни матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе в Нижнем Новгороде будут проходить бесплатные экскурсии на русском, английском и испанском языках. Фото: welcome.ru 1 июля в 11.00 по красивейшей улице Рождественской экскурсия стартует от памятника Героям Волжской военной флотилии. А в 16.00 небольшое путешествие по главной пешеходной улице Большой Покровской, начнется возле памятника Максиму Горькому. В другое время, но по тем же маршрутам, повторятся экскурсии: 6 июля в 10.00 по ул. Рождественской и в 13.00 — ул. Большая Покровская. Фестиваль «О’Город»приглашает на краеведческие бесплатные экскурсии. Познакомиться с историческими кварталами и культурой Нижнего Новгорода через архитектуру, предлагают активным горожанам. Участники фестиваля выступают за сохранение деревянных архитектурных объектов и заброшенных мест. Фото: vroroden.ru 7 июля в 16:00 художник Яков Хорев проведет обзор произведений фестиваля «Окно», начиная от ул. Славянская, 1. Популярная тема: современные уличные художники, произведения которых сегодня изображены на домах старого города, словно экспозиция в невидимой галерее, предстанет в новом ракурсе. 28 июля в 16:00 историк и градозащитник Анна Давыдова расскажет о деревянном зодчестве района центральных, однако не очень популярных улиц — Славянской и Короленко. Стартует экскурсия от площади Максима Горького, дом 6. Кинофестиваль Около 200 фильмов представят на втором фестивале российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Президент фестиваля актер Михаил Пореченков. На открытие планируют приехать популярные актеры кино. Фото: wday.ru Число работ в этом году увеличилось почти в три раза на фоне первого фестиваля, который прошел в 2017 году. Не забудут и о юбилее. К 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, выросшего в Нижнем Новгороде, запланировано особое мероприятие, которое, как и всю программу, пока держат в секрете. Организаторы обещали учесть прошлогодний опыт, неудачный в вопросах информирования горожан о предстоящих показах. Фестиваль пройдет на нескольких площадках: в Кинофактуре и кинотеатрах города. Будут организованы показы российских кинолент, мастер-классы, обсуждения и творческие встречи с актерами и режиссерами. Этот опыт взаимного культурного обмена должен привлечь кинотворцов к городу. Ведь у нас снималось много фильмов и сериалов. На открытых площадках Не только футболом единым интересуются зрители. Если вы устанете от просмотра телерепортажей, а шумиха вокруг стадиона кажется порядком надоевшей, отправляйтесь в тихие места, где будет не менее увлекательно! Фото: parampam.ru С 6 по 8 июля 2018 года в конноспортивном комплексе «Пассаж», расположенном в Высокове, состоится значимый для области межрегиональный турнир: Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа конкуру. На соревнованиях выступят спортсмены младшей и средней возрастной группы. Три дня гарантируют зрителям выброс адреналина и эстетическое удовольствие. Красота и грация лошадей, азарт и непредсказуемость исхода заездов — вот то, за что ценят конкур! Приходите всей семьей. Вход для зрителей свободный. Фото: nnovtravel.ru Одно из самых эффектных летних мероприятий Нижнего Новгорода — воздушная «Приволжская фиеста»! Выставка фоторабот, связанных с темой воздухоплавания и неба, откроется 20 июля в Киноцентре «Рекорд». А сама Фиеста, пройдет с 27 июля по 29 июля. Пятнадцать воздушных шаров запустят в небо на целый день. Фееричный по красоте вечер 29 июля, с ночным свечением аэростатов на площадке перед Нижегородской Ярмаркой, будет сопровождать музыка и выступления музыкантов. Вход на мероприятия бесплатный.