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Повторите эти позы! Балерины рекламируют достопримечательности Гонконга
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Повторите эти позы! Балерины рекламируют достопримечательности Гонконга 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Туристический совет Гонконга использует для рекламы необычные фотографии танцоров балета, позирующих на фоне достопримечательностей, сообщает Daily Mail.
Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга
Туристический совет обнародовал коллекцию работ известного фотографа Дина Александра, посвященную туристическим местам и открытию нового балетного сезона 17 августа.
Танцоры балета, позирующие возле достопримечательностей Гонконга
Всего серия работ включает восемь изображений с танцорами в пачках, на пуантах и даже в шортах и кроссовках.
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