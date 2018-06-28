Учителя, врачи, артисты сохранят право на досрочную пенсию

«Ранний выход на пенсию в этих профессиях не связан с продолжительностью жизни. А связан с тем, что это те годы, которые позволяют человеку в соответствии с его физиологией полноценно работать. После этого справляться с творческими задачами человеческому организму становится все сложнее», — объяснил свою позицию гендиректор Большого. Это точка зрения профессионала. Но досрочные пенсии, о которых идет речь, с конкретным возрастом не связаны.

Учителю, врачу, тому же артисту достаточно отработать в профессии определенный срок (у разных категорий он разный — от 15 до 30 лет), и после этого по действующему закону человек сразу же, вне зависимости от своего возраста, может оформить пенсию. Именно поэтому такие пенсии часто называют «за выслугу лет». Так вот эта «выслуга», или, говоря языком документов, специальный стаж ни отменять, ни менять при проведении реформы никто не собирается.

И врачи, и учителя — социально значимые профессии, а для артистов важны физические кондиции. Поэтому, предлагая провести увеличение общеустановленного пенсионного возраста для работников других профессий, досрочные пенсии правительство решило сохранить.

То есть, как и сейчас, школьные педагоги (и мужчины, и женщины) будут получать право на оформление досрочной пенсии, отработав по профессии не менее 25 лет. Врачам будет сохранен спецстаж 25-30 лет. Самый короткий спецстаж у артистов балета, и он тоже остается прежним. Для примера, приме-балерине, как и раньше, нужно будет выступать на сцене в течение 15 лет (а в кордебалете — 20), и выработав этот срок, они получат право на досрочную пенсию.

Специальный стаж ни отменять, ни менять никто не собирается

Что же меняется? Предлагается изменить порядок назначения досрочной пенсии. Параллельно с увеличивающимся общеустановленным пенсионным возрастом будут постепенно «сдвигать» и возраст выхода на досрочную пенсию у льготников. Например, если врач, учитель, артист выработает свой спецстаж в 2019 году, досрочную пенсию он начнет получать через год, в 2020 году. Переходный период предлагается тот же, что и у остальных работников, и к 2034 году срок оформления этого вида пенсий будет отодвинут на 8 лет. Но льгота для этих профессий сохраняется: они будут получать пенсию раньше остальных.

"Когда обсуждался вопрос о досрочных пенсиях, в отношении учителей и врачей принять решение было проще, — пояснила «РГ» заместитель директора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская . — Досрочные пенсии для них были введены в 1997 году — и это была мера по поддержке этой социальной группы в условиях, когда зарплаты бюджетникам постоянно задерживались и к тому же были низкими. Кроме того, после введения выслуги для учителей постоянно возникали споры о справедливости и неравных условиях: почему в школах право на досрочную пенсию есть, а для педагогов в детских садах — нет? Что касается артистов, тут вопрос сложнее, потому что эти профессии требуют определенных физических кондиций, и с возрастом организм, конечно, изнашивается. Хотя и в этой профессиональной среде мы наблюдаем увеличение профессионального долголетия. Артисты сегодня дольше остаются востребованными. С другой стороны, артисты, оформившие досрочную пенсию, не прекращают работать в 35-40 лет. Большинство остается в профессии: если физическая форма позволяет, продолжают выступать, кто-то уходит в преподавательскую деятельность, в репетиторство и так далее. Именно поэтому было предложено: сохранить требования к выслуге, оставить спецстаж тем же, что и сейчас. Но время назначения пенсии поэтапно сдвигать в том же точно темпе, что отодвигается пенсионный возраст у других работников".

Мнение

— Насколько мне известно, в сфере балетных театров не идет речи о повышении стажа работы. У нас в балете другая раскладка сил. У нас есть определенный стаж, после которого мы можем оформлять пенсию: у кордебалета — один, у солистов — другой, и после этого мы имеем право оформить пенсию. Мы в другом «измерении» по сравнению с другими профессиями. Многие только начинают овладевать мастерством в определенном возрасте, а у нас молодой человек уже профессионал со стажем. И, как показывает практика, некоторые артисты просто не хотят уходить и имеют на это право, потому что полны сил, энергии и главное — опыта.

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