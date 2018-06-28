Скончался театральный деятель Сергей Медный

Известный театральный деятель Сергей Медный скоропостижно умер у себя на даче в окружении родных.

Медный родился 3 октября 1960 года в Яшкинском районе Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный институт культуры, Академию подготовки и переподготовки руководителей и творческих работников Министерства культуры РФ

Работал на руководящих должностях в учреждениях культуры Кемеровской области. Возглавлял курс светотехников на базе Кемеровского областного училища культуры. Преподавал в Кемеровском государственном институте культуры и искусств. Как художник по свету сотрудничал с Музыкальным театром Кузбасса и питерским театром «Рок-опера».

В 1987 году организовал кооператив «Свет», занимающийся монтажом оборудования театральной технологии. После преобразований предприятие выросло до современной Ассоциации предприятий по театральным технологиям «Сцена Сибири». За период работы предприятия были введены в действие более 500 объектов учреждений культуры во многих уголках России. В 2007 году Сергей Медный участвовал в реконструкции Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина, Государственной филармонии Алтайского края.