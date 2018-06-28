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Скончался театральный деятель Сергей Медный
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Скончался театральный деятель Сергей Медный 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Известный театральный деятель Сергей Медный скоропостижно умер у себя на даче в окружении родных.
Медный родился 3 октября 1960 года в Яшкинском районе Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный институт культуры, Академию подготовки и переподготовки руководителей и творческих работников Министерства культуры РФ.
Работал на руководящих должностях в учреждениях культуры Кемеровской области. Возглавлял курс светотехников на базе Кемеровского областного училища культуры. Преподавал в Кемеровском государственном институте культуры и искусств. Как художник по свету сотрудничал с Музыкальным театром Кузбасса и питерским театром «Рок-опера».
В 1987 году организовал кооператив «Свет», занимающийся монтажом оборудования театральной технологии. После преобразований предприятие выросло до современной Ассоциации предприятий по театральным технологиям «Сцена Сибири». За период работы предприятия были введены в действие более 500 объектов учреждений культуры во многих уголках России. В 2007 году Сергей Медный участвовал в реконструкции Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина, Государственной филармонии Алтайского края.
В октябре 2009 года Сергей Медный был назначен директором Алтайского краевого театра драмы. В марте 2011 года часть актеров и режиссеров выразили ему и главному режиссеру Роману Феодори вотум недоверия. Коллектив театра обвинял Медного в нарушениях трудового законодательства. Его исключили из Союза театральных деятелей России «За грубое нарушение Устава союза и дискредитацию авторитета выборной должности члена правления Алтайского отделения СТД». Председатель СТД России Александр Калягин направил губернатору письмо с просьбой принять меры для разрешения возникшей ситуации, поступал также запрос депутата Госдумы Александра Хинштейна. В октябре 2011 года Медный покинул свой пост по истечении контракта.
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