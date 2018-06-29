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Scooter, еврейский джаз и концерт самого счастливого человека: афиша на уикенд
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Scooter, еврейский джаз и концерт самого счастливого человека: афиша на уикенд 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Рейв-легенды Scooter едут в Россию, в «Электротеатре Станиславский» воплотят в жизнь «Фантазии Фарятьева», а на крыше музея Парка Горького выступит самый счастливый человек. Лучшие события уикенда — по версии портала Москва 24.
Scooter в Adrenaline Stadium. Легенды хэппи-хардкора отмечают 25-летие концертом в Москве. Уже четверть века пергидрольный блондин Эйч Пи Бакстер и его коллеги мечутся между преступным легкомыслием и чрезмерной серьезностью, между безбашенным рейвом и строгим техно. Но в любых своих ипостасях Scooter остаются верны своему профессионализму и духу 90-х.
"How much is the fish?" Ответ на этот и другие животрепещущие вопросы современности можно будет услышать уже в субботу.
Где: Adrenaline Stadium. Когда: 30 июня, в 20:00.
Кинопоказы в ММОМА. Московский музей современного искусства открывает июльский сезон кинопоказов, посвященных модерну и contemporary art. В воскресенье посетители образовательного центра ММОМА в Ермолаевском переулке увидят ленту Александра Митты «Шагал-Малевич». Это фантазия о жизни двух совершенно разных художников, в равной степени повлиявших на европейский авангард.
До конца месяца в ММОМА покажут фильмы Пола Моррисона, Бэнкси, Питера Йетса и Пьера Торретона. Все показы бесплатны, но число мест ограничено, поэтому лучше на интересующие вас картины зарегистрироваться заранее.
Где: Образовательный центр ММОМА. Когда: Каждое воскресенье, с 1 июля, в 18:00.
"Фантазии Фарятьева" в «Электротеатре Станиславский».
Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский
Дебют режиссера Евгения Позднякова на Малой сцене «Станиславского». В основу спектакля легла пьеса Аллы Соколовой, по которой в 1979 году вышел телефильм с Андреем Мироновым и Мариной Нееловой в главных ролях.
Главный герой разрывается между тремя девушками. Те отвечают взаимностью, приводя мелодраму к фарсу. Режиссер Поздняков осовременил пьесу, перенеся ее в наши дни. Но нелепость и неловкая трагичность положения Фарятьева остались на своих местах.
Где: «Электротеатр Станиславский». Когда: 30 июня, в 20:00.
Shalosh в клубе Алексея Козлова. Израильское трио с незамысловатым названием Shalosh готовится порадовать московских любителей легкого, но при этом в меру умного джаза. Ударные, бас и пианино — ничего лишнего. В этом году у них вышла пластинка на немецком лейбле Neuklang, что уже о многом говорит.
Где: Клуб Алексея Козлова. Когда: 30 июня, в 20:00.
Саша Гусов. «Большой балет». В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка Саши Гусова, посвященная балетному закулисью. Над циклом «Большой балет» Гусов работал с 1992 года. Героями его работ стали Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и другие артисты. В «Большом балете» Гусов обнажает рутину балетного ремесла, которую зоркий объектив превращает в такое же искусство, как и то, что мы в итоге видим на сцене.
Где: Центр братьев Люмьер. Когда: до 23 сентября.
Презентация книги Ле Корбюзье в Некрасовке. В издательстве Ad Marginem вышел перевод книги Ле Корбюзье «Когда соборы были белыми. Путешествие в край нерешительных людей». О гениальном архитекторе, определившем облик современных жилых строений, и его труде расскажет преподаватель МАРШ Анна Броновицкая. Вход по предварительной регистрации.
Где: Библиотека им. Некрасова. Когда: 30 июня, в 19:30.
Shoo и Стас Море в Парке Горького. «Теплый ламповый вечер под июльским открытым небом» обещает группа Shoo. Вас ждет женский соул с неожиданными перебивками в ритме и довольно непредсказуемыми мелодиями.
Вместе с Shoo выступит Стас Море, который называет себя самым счастливым человеком на земле. Словом, бросайте мотивационные книги и идите на воскресный концерт в Парке Горького.
Где: Крыша Музея Парка Горького. Когда: 1 июля, в 19:00.
"История джаза в 10 джазовых стандартах". Ликбез для тех, кто хочет понять эволюцию джаза, а также о десятках его современных подвидов расскажет музыковед Анастасия Четверикова. За два часа мы узнаем, почему джаз пахнет жасмином, а всеми любимая новогодняя песня Let It Snow никак не связана с Рождеством.
Где: Пространство «Синхронизация». Когда: 1 июля, в 19:00.
Москва24: последние новости
"Тартюф" в "Станиславском", фестиваль цветов в "Музеоне" и Japandroids. Афиша на неделю "Злой спектакль", Rimini Protokoll и "Все вокруг": главные театральные события июля Проект "Театр в школе" запустят в столице с сентября 2018 года
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