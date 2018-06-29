Недомашние выходные. Куда сходить омичам 30 июня и 1 июля

Летом сидеть дома должно быть некогда. Погода наконец-то стоит тёплая, значит, можно бесконечно долго гулять. Особенно, в выходные, когда в Омске готовят так много мероприятий на свежем воздухе. В парках каждый уикенд тематический, посвящается то спорту, то культуре, то цирку, то театру, то живописи, то народному творчеству. Что приготовили для омичей в эти выходные, читайте в обзоре Оmsk.aif.ru.

30 июня, суббота

С 11.00 до 19.00 пройдет II Омский фестиваль «Атом. Энергия жизни. Энергия улиц». Место проведения — парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Интерактивные площадки будут посвящены нескольким направлениям: «Спорт и досуг», «Здоровье и профилактика» и «Правильное и здоровое питание». Завершится день подведением итогов и розыгрышем ценных призов и подарков (гироскутер, велосипед и самокат), который состоится в 18.00. Вегетарианское кафе традиционно приготовило сладкий подарок в виде торта весом 200 кг из натуральных продуктов.

В 15.00 зоопарк Детского экоцентра приглашает на День змеи. Праздник посвящен символу мудрости и одной из древнейших рептилий планеты. В программе — змеиная викторина, мастер-класс «Змейка на память», аквагрим. На контактной площадке зоопарка гости увидят молочных змей и питонов. Будет работать фотозона, где можно будет сделать фото с любимцем постоянных посетителей — цейлонским питоном по кличке Шнурок. Адрес: ул. Маршала Жукова, 109. Вход по билетам зоопарка: взрослый — 100 рублей, детский (с 5 лет) — 50 рублей. Справки по телефону 53-15-57.

В 15.00 приглашают омичей в дендрологический сад имени Г. И. Гензе на цикл из трёх лекций «Ключ к жизни». Их прочтёт педагог-психолог, кандидат философских наук, доцент Елена Горчицкая. Адрес: ул. Красный Путь, 86. Стоимость участия — 200 рублей. Запись по телефону 8 904 076-62-62.

С 17.00 до 20.00 вновь ждут омичей на #ЛюбинскийLive. Ожидаются выставка-ярмарка и мастер-классы народных промыслов омских умельцев. Можно будет заняться росписью керамических колокольчиков и изготовлением подарков из фетра, а так же будут представлены миниатюрные корабли, сувениры и изделия из валяной шерсти и резьба по яичной скорлупе.

В 19.00 Северный драматический театр на сцене ДКСМ «Звездный» покажет комедийную мелодраму «Продавец дождя» американского драматурга Н. Ричарда Нэша . В аннотации спектакля пишут: «В самый разгар страшной засухи появляется человек по имени Билл Старбак, странствующий Продавец дождя и Творец радуги. Может быть, кто-то сочтёт его мошенником, однако, встречаясь с ним, люди удивительным образом осознают, что жизнь не так уж плоха, что есть в ней место для любви и радости… » Адрес: ул. 22 Апреля, 20а. Стоимость билетов — от 150 рублей. Подробности по телефону 8 905 098-93-2 1 июля, воскресенье

На Иртышской набережной состоится большой спортивный праздник. Начало — в 12.00. Территория от улицы Циолковского до площади Бухгольца на весь день превратится в большую спортивную площадку. Вместе с горожанами «размяться» на набережную выйдут известные омские спортсмены: двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко , серебряный призер Олимпийских Игр в Сочи 2014 года Яна Романова , олимпийский чемпион по плаванию Юрий Мухин и другие атлеты. Большой интерес у зрителей всегда вызывают показательные выступления четвероногих питомцев. Свою программу представят Федерация кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства и центр канис-терапии «Лапу, друг».

В Дом Культуры МЕГА зовут на мастер-класс по рисованию с помощью 3D-ручек. Это не просто рисунок, создаваемый красками по бумаге, а объёмное изображение, появляющееся с помощью ловкого движения руки. Рисование 3D-ручкой развивает креативность, творческие способности, улучшает чувство ориентации в пространстве. Начало в 17.00. Стоимость занятия — 250 р. Оплата участия осуществляется на месте. Количество мест ограничено! Требуется предварительная регистрация.

В 16.00 в Омском государственном академическом театре драмы состоится спектакль Роберта Акопяна (Ереван, Армения) по мотивам романа Левона Завен Сюрмеляна «К вам обращаюсь, дамы и господа!» (на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой ). Это постановка входит в афишу VI международного театрального фестиваля «Академия». В аннотации к спектаклю пишется: «Маленькая комната: стол, стул, вешалка, окно. Вид на Нью Йорк. Герой собирается отмечать Новый год и как обычно напиться. В этот день он по обыкновению пьян. Почему? Да потому что прошлое не дает покоя. Он одинок… »

В 19.00 в музыкальном театре состоится презентация проекта «Пуанты. Limited Edition». Приглашаются все, кто неравнодушен к балету, театру, музыке и моде, поскольку проект создан на стыке этих искусств. Зрители будут вовлечены в вокально-хореографический перфоманс, увидят звёзд новосибирского и омского балета, ведущих артистов омских театров в необычных амплуа и образах. Впервые в Омске будут исполнены отрывки из лучших спектаклей мирового балета. Вот здесь читайте подробнее.