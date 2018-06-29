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Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова
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Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
Писатель, драматург, режиссер и актер Евгений Гришковец стал Почетным гражданином Кемерова. Такое решение сегодня приняли в местном Совете народных депутатов.
Почетное звание, как сообщили «РГ» в пресс-службе горсовета, Гришковец получил за вклад в развитие искусства, пропаганду в России и в мире города, где он родился и провел детство и юность. «В своих произведениях, театральных постановках он часто рассказывает о своем родном Кемерово. Вот и новая книга „Театр отчаяния. Отчаянный театр“ — не исключение. Книга о том, как человек, родившийся в Кемерово, воспринимал театр как что-то глупое… но каким-то странным образом создал собственный театр и живет им всю жизнь», — говорится в сообщении на сайте горсовета. В мае 2018-го Гришковец вошел с названным романом в шорт-лист литературной премии «Большая книга».
Между тем положение о звании предусматривает, что имя и фото тех, кто его удостоился, помещаются в галерее почетных граждан Кемерова в городской администрации. Помимо всего прочего награжденный имеет право быть принятым мэром или депутатами города безотлагательно, вносить вопросы на рассмотрение органа местного самоуправления и получать ежемесячные выплаты в сумме 8,4 тысячи рублей, а также ежегодные выплаты ко Дню города в сумме 11,2 тысяч рублей (сумма может меняться по распоряжению главы муниципалитета).
Справка
Евгений Гришковец родился в Кемерове 17 февраля 1967 года, в 1990 году организовал театр «Ложа», в котором за семь лет было поставлено десять спектаклей. За свой первый моноспектакль «Как я съел собаку» он получил национальную театральную премию «Золотая маска». И, показав все свои моноспектакли за один день одноименного фестиваля, попал в книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, он — обладатель национальной премии «Триумф» и «Русский бриллиант».
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