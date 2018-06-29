Ещё
Писатель Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Писатель Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты горсовета Кемерова присвоили писателю, режиссеру и актеру, уроженцу этого города Евгению Гришковцу звание «Почетного гражданина города», сообщили в пресс-службе городского совета народных депутатов в пятницу.
"Сегодня на заседании Кемеровского городского Совета депутаты приняли решение присвоить звание «Почетного гражданина города Кемерово» Евгению Гришковцу. За вклад в развитие искусства, пропаганду города Кемерово в России и мире", — сказали в пресс-службе. В горсовете ТАСС уточнили, что в августе, когда, как ожидается, Гришковец будет в регионе с гастролями, писателю вручат нагрудный знак и удостоверение.
Согласно положению о звании, имя и фотография награжденного помещаются в галерее почетных граждан Кемерова, которая находится в администрации города. В документе также отмечается, что награжденный имеет право, например, быть безотлагательно принятым мэром или депутатами города, вносить вопросы на рассмотрение в орган местного самоуправления, а также получать ежемесячные выплаты (8,4 тыс. руб.) и выплаты ко Дню города (11,2 тыс. руб.), сумму которых может менять глава муниципалитета.
О писателе
Драматург и режиссер Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерове. Здесь прошло его детство, юность, здесь он в 1990 году организовал театр «Ложа», в котором за семь лет было поставлено 10 спектаклей.
"В своих произведениях, театральных постановках он часто рассказывает о своем родном Кемерово. Вот и новая книга «Театр отчаяния. Отчаянный театр» — не исключение. Книга о том, как человек, родившийся в Кемерово, воспринимал театр как что-то глупое… но каким-то странным образом создал собственный театр и живет им всю жизнь", — отметили в пресс-службе горсовета.
Перу Грищковца принадлежат пьесы «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты», «Сатисфакция». Он также является автором книг «Рубашка», «Реки», Зима", «Планка», «Асфальт» и других.
За свой первый моноспектакль «Как я съел собаку» он удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Также Гришковец обладатель национальной премии «Триумф» и Русский бриллиант", внесен в книгу рекордов Гиннесса за показ всех своих моноспектаклей в один день фестиваля «Золотая маска». В мае 2018 года Гришковец вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга» с романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр».
ТАСС: последние новости
Александр Домогаров: oщущаю себя на 30 лет Около 2 тыс. человек посетили уличный арт-фестиваль в Кемерове Проект "Театр в школу" появится в Москве в этом году
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подмены, которые почти никто не заметил
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны9
Они играли в любовь и ненавидели друг друга
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение