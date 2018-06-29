Писатель Евгений Гришковец стал почетным гражданином Кемерова

КЕМЕРОВО, 29 июня. / ТАСС /. Депутаты горсовета Кемерова присвоили писателю, режиссеру и актеру, уроженцу этого города Евгению Гришковцу звание «Почетного гражданина города», сообщили в пресс-службе городского совета народных депутатов в пятницу.

"Сегодня на заседании Кемеровского городского Совета депутаты приняли решение присвоить звание «Почетного гражданина города Кемерово» Евгению Гришковцу. За вклад в развитие искусства, пропаганду города Кемерово в России и мире", — сказали в пресс-службе. В горсовете ТАСС уточнили, что в августе, когда, как ожидается, Гришковец будет в регионе с гастролями, писателю вручат нагрудный знак и удостоверение.

Согласно положению о звании, имя и фотография награжденного помещаются в галерее почетных граждан Кемерова, которая находится в администрации города. В документе также отмечается, что награжденный имеет право, например, быть безотлагательно принятым мэром или депутатами города, вносить вопросы на рассмотрение в орган местного самоуправления, а также получать ежемесячные выплаты (8,4 тыс. руб.) и выплаты ко Дню города (11,2 тыс. руб.), сумму которых может менять глава муниципалитета.

О писателе

Драматург и режиссер Гришковец родился 17 февраля 1967 года в Кемерове. Здесь прошло его детство, юность, здесь он в 1990 году организовал театр «Ложа», в котором за семь лет было поставлено 10 спектаклей.

"В своих произведениях, театральных постановках он часто рассказывает о своем родном Кемерово. Вот и новая книга «Театр отчаяния. Отчаянный театр» — не исключение. Книга о том, как человек, родившийся в Кемерово, воспринимал театр как что-то глупое… но каким-то странным образом создал собственный театр и живет им всю жизнь", — отметили в пресс-службе горсовета.

Перу Грищковца принадлежат пьесы «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты», «Сатисфакция». Он также является автором книг «Рубашка», «Реки», Зима", «Планка», «Асфальт» и других.

За свой первый моноспектакль «Как я съел собаку» он удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Также Гришковец обладатель национальной премии «Триумф» и Русский бриллиант", внесен в книгу рекордов Гиннесса за показ всех своих моноспектаклей в один день фестиваля «Золотая маска». В мае 2018 года Гришковец вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга» с романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр».