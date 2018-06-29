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Et Cetera и «Современник»: Какие театры обновляют в столице
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Et Cetera и «Современник»: Какие театры обновляют в столице 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 28 июня, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что за пять лет в 23 театрах города провели ремонт, а еще 25 театров приведут в порядок в течение нескольких лет. «Вечерка» узнала, какие из них сейчас успешно обновляются.
«Современник»
Уже этой осенью в столице откроется после реконструкции театр «Современник» на Чистых прудах. Цель проекта — расширить возможности для постановок и создать новые комфортные условия для зрителей, а также воссоздать на фасаде здания историческую надпись «Кинотеатр „Колизей“».
Специалисты также заменят кровлю, обустроят козырьки над входами и выходами здания, а также места для рекламных щитов. По словам Андрея Бочкарева, реконструкция завершится в 2019 году.
«Уголок дедушки Дурова»
В этом году театр «Уголок дедушки Дурова» получит новую сцену. Как ранее отмечал руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, в здании площадью 6 тысяч квадратных метров будет два-три этажа. Площадь наземной части достигнет 4 тысяч квадратных метров, а подземной — 2 тысячи. Новая сцена театра сможет вместить около 450 зрителей. Кроме того, здесь появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:
— Москва — крупный культурный мегаполис мира. В городе есть более 10 тысяч адресов творческих активностей. В пределах МКАД в пешей доступности есть тот или иной культурный центр — театр, музей, библиотека и прочее. Это огромная инфраструктура для миллионов горожан.
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