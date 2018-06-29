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Вино, рыцари и уличные танцоры: в Крыму в июле пройдут яркие фестивали
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Вино, рыцари и уличные танцоры: в Крыму в июле пройдут яркие фестивали 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Евпатории, Ялте, Судаке, Коктебеле и на мысе Тарханкут пройдет множество различных фестивалей: от танцевальных до гастрономических.
В Евпатории с 29 июня по 31 августа каждую пятницу гостей и жителей города собирают «Летние вечера на Караимской» — выступления творческих коллективов, перфомансы театра живой скульптуры и театра на ходулях. Площадка мероприятия — туристический маршрут «Малый Иерусалим», реконструкция которого недавно закончилась.
Также в Евпатории с 1 по 7 июля запланированы «Детские Канны» — международный фестиваль «Земля. Театр. Дети».
Каноэ участников 4-го Международного фестиваля экстремальных видов спорта «EXTREME Крым 2016» на мысе Тарханкут.
На мысе Тарханкут с 14 по 29 июля — «Extreme Крым», где будут работать школа файер-искусства, медиа-смена для молодых фотографов, видеографов и журналистов, платформа для предпринимателей, а также пройдут первенство по дрон-рейсингу, мастер-классы цирковой культуры, капоэйры и многое другое.
Публикация от 🌴YALTA SUMMER JAM🌴 (@yaltasummerjam)
8 Июн 2018 в 10:06 PDT  Ялта с 10 по 15 июля превратится в столицу уличных танцев с фестивалем Yalta Summer Jam. Сюда приедут лучшие исполнители брейкинга, футворка, вакинга и других стилей уличных танцев для того, чтобы сразиться за звание лучшего, а также, чтобы провести мастер-классы для гостей и выступить с концертами.
В июле в Судаке начнется Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем», который продлится до 19 августа.
Винный фестиваль In Vino Veritas в Коктебеле
А с 20 по 22 июля Коктебель приглашает всех гурманов на эногастрономический фестиваль In vino veritas попробовать крымские и кубанские вина и проголосовать за понравившееся, принять участие в мастер-классах и спортивных эстафетах.
Крым также будет отмечать праздник «Иван Купала» (9 июля в кино-парке «Викинг» и 6 июля в Бахчисарайском районе), и День семьи, любви и верности, приходящийся на 8 июля.
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