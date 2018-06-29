Библиотека в «новом городе» представит пространство театра и кино

Библиотека семейного чтения №252 Зеленограда в корпусе 1462 стала второй точкой на карте округа, в которой произошли изменения в рамках проекта «Точки роста». Об этом сообщаетокружная газета «Сорок один».

В силу территориального деления города на две части библиотека №252 является единственным библиотечным пространством в районе нового города, а также самой перспективной точкой роста всей системы.

В рамках проекта читальный зал библиотеки стал тематической гостиной театра и кино. Обновленное стилизованное пространство сочетает в себе функции театрального зала для организации камерных спектаклей и кинопоказов, а также является удобным коворкингом, оснащенным современными сервисами и услугами.

Книжный фонд на июнь 2018 года составляет 42366 единиц хранения, из которых 1500 — тематическая литература. В открытом доступе гостиной театра и кино представлено более 400 экземпляров: это пьесы, киносценарии, мемуары, книги по режиссуре, актерскому мастерству, теории кино.

Вместе с пространствами меняется и контент. Уже сейчас библиотека №252 стала любимой площадкой лучших камерных спектаклей — 5 показов за театральный сезон-2018. Публичные театрализованные чтения «Сказки на ночь» неизменно собирают до сотни гостей. Обновленная библиотека стала местом притяжения для и для молодежных проектов. Здесь появились первые резиденты — талантливые городские сообщества молодых поэтов и музыкантов.

До конца 2018 года в библиотеке №252 будет сделан ремонт, что позволит функционировать в полную силу более 1800 кв. метров площадей. Здесь будет оборудован зал с проекционным оборудованием для просмотра кино, хромакей-студия для съемки видеоблогов и литературных фотопроектов, откроется большой театральный зал с посадкой на 100 человек, лекторий в стиле «лофт», а также детский центр развития и гостиная с кофе-точкой, индивидуальными местами для работы и зоной отдыха.

В программе официальной части открытия — презентация концепции библиотеки театра и кино и дискуссия. Среди приглашенных гостей — деятели кино— и театрального искусства Зеленограда.

Программа открытия для жителей стартует 29 июня в 16.30. Погружение в атмосферу театра и кино начнется с музыкального сета скрипки с фортепиано и настоящего театрального буфета.

Для детей подготовлены спектакль «Груффало» театра тени и песка «Масала» (начало в 17.00) и творческие мастерилки (пальчиковый театр, маски, чемоданчики, фотобутафория) во вновь созданном центре развития.

В театральном зале в 17.30 состоится концерт Влада Жигалова (гитара, стихи и видео инсталляция) и выступление зеленоградского театра-студии «НиТи».

В 18.30 в кинозале начнется показ короткометражек молодых режиссеров из Зеленограда и Москвы, среди которых такие фильмы как «Доктор» режиссера Анны Гороян, «Учитель» Евгения Шикова и «Маяк Тавриды» директора библиотечной системы Зеленограда Романа Дерманского.