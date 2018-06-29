Куда пойти в Москве с 29 июня по 5 июля

29 июня, пятница

Игорь Гордин, Анна Зайцева и Максим Линников. Театральный сезон в «Театре Наций» завершается «Методом Гренхольма». Одноименную пьесу испанского драматурга Жоржи Гальсерана в Москве поставил болгарский режиссер Явор Гырдев . Чрезвычайно актуальная история — об офисе и его обитателях, а точнее, о том, как офис затягивает человека, превращая в часть механизма. Главных героев — четверо, все они претендуют на престижную вакансию в крупной фирме, но остаться должен только один. Спектакль показывает, на что готов человек в такой ситуации и когда и почему он покидает рамки человеческого. В главных ролях — Сергей Чонишвили

theatreofnations.ru Сцена из спектакля «Метод Гренхольма»

На дизайн-заводе «Флакон» открывается первый гастрономический фестиваль Portobello Market. Можно будет познакомиться с кухней и культурой разных стран мира, прикупить дизайнерских вещей, послушать хорошую музыку и лекции про еду, архитектуру дизайн и просто хорошо провести время. Продлится фестиваль три дня — до 1 июля.

Сделать из обычных кроссовок дизайнерские можно будет на сессии с дизайнерами в Nike Box в Парке Горького. С помощью профессионалов и чистой пары обуви можно будет почувствовать себя Донной Каран или Майклом Корсом (ну или выберите любое другое имя) и создать единственные в своём роде кроссовки мечты.

30 июня, суббота

Новую встречу в рамках проекта «Дух путешествий» проведёт сервис Туту.ру. В этот раз расскажут, зачем ехать в отпуск в Японию, дадут инструкцию по применению к Гонконгу и поделятся опытом 10-летнего путешествия. Мероприятие бесплатное, нужно только зарегистрироваться.

Весьма актуальную в период ЧМ по футболу лекцию прочтут на «Стрелке» представители компаний Google и Kanobu. На встрече под интригующим названием «Почему вы больше не будете смотреть футбол по телевизору» расскажут, сколько ещё телеканалы будут сражаться за право показа и смогут ли трансляции навсегда уйти в онлайн, и обсудят новые форматы, предложенные нынешним чемпионатом.

vk.com/eimic

А в пространстве Nike Box в Парке Горького пройдёт отличный (и бесплатный) живой концерт. На сцене выступят Наадя, EIMIC, Moa Pillar и Summer of Haze, смешаются электроника, пост-рок, эмбиент, транс и даже «духовное бас-техно».

1 июля, воскресенье

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка экспериментальной фотографии 1930-1960-х годов авторства Хайнца Хаек-Хальке, сумевшего избежать сотрудничества с нацистами до войны, но призванного на службу и занимавшегося аэрофотосъемкой и промышленной фотографией для немецкой армии, а после ставшего членом известного общества «Фотоформ», экспериментировавшего с методиками фотографирования.

Heinz Hajek-Halke

Не менее интересна и вторая открывшаяся в ММАМ экспозиция — «Человеческий проект» Керима Рагимова. Художник создает анонимные групповые портреты, скрупулёзно восстанавливая образы, увиденные им в СМИ, и создаёт свои собственные картины, герои которых связаны одним эмоциональным состоянием — будь то боль, радость или гордость.

2 июля, понедельник

Знаменитый роман Ремарка «Три товарища» ставят на сцене «Современника». В интерпретации Галины Волчек история о молодых немцах, переживших Первую Мировую, представляется размышлением о наполненном конфликтами XX веке. Главные роли — у Никиты Ефремова , Чулпан Хаматовой, Сергея Юшкевича и Ивана Стебунова

vk.com/Группа «Браво»

Группа «Браво»

В очередной фестивальный рейс отправится московский «Рок-теплоход». Тон будут задавать каверы на легенд русского рока («Браво», «Несчастный случай», «Машина времени» и другие) в живом исполнении, под которые предлагается танцевать до упаду, наслаждаясь теплым летним ветром и плеском волн.

3 июля, вторник

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на сцену выйдет проект Laber Band известного московского пианиста Евгения Ревнюка.

facebook.com/revniouk.evgeny

Музыкант Евгений Ревнюк

Балансирующая на грани между современным джазом, фанком, латиной и фьюжном, группа уже успела прийтись по душе и профессионалам, и любителям. Но публику Laber Band балует концертами нечасто, так что воспользуйтесь шансом.

4 июля, среда

sovremennik.ru Сцена из спектакля «Анархия»

А в Большом зале Московской консерватории выступит Алексей Айги со своим коллективом «4’33»«. В самом необычном столичном музыкальном проекте этого лета — «Магия музыки. Магия слова» — будут звучать шедевры русской поэзии прошлого века в исполнении Сергея Чонишвили, Даниила Страхова Сергея Шнырева , а музыка, написанная Айги, будет переплетаться с органной классикой.

5 июля, четверг

Самый необычный и демократичный в истории музыки устроит группа «ПилОт». Его программу всю весну определяли голосованием фанаты музыкантов, выбирая 25 лучших из композиций группы со всех пластинок (а их за более чем 20 лет накопилось 17). Будет ли программа набором хитов или бескомпромиссных раритетов, а может, и вовсе палитрой новинок — тайна, до 5 июля покрытая мраком, разгадать которую можно будет только на концерте.

facebook.com/riminiprotokoll

Театральная группа Rimini Protokoll

Очередной сеанс постановки Remote Moscow готовит знаменитая немецкая команда Rimini Protokoll. Это спектакль, где зрители не сидят в зале перед сценой, а бродят по городу, управляемые голосом в наушниках, роль декораций играют улицы, а актеров — прохожие; спектакль, сочетающий в себе элементы экскурсии квеста и компьютерной игры, ставший уже настоящей легендой за четыре сезона, которые идёт в Москве. Создатели постановки обещают, что этот сезон — последний, так что не упустите шанс.