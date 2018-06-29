В Хабаровске — День молодёжи, живой гребешок и битва за автомобиль

ИА «Хабаровский край сегодня» представляет подборку наиболее интересных событий на выходные дни. На фестиваль! Центральная набережная, парки: «Динамо», «Северный», им. Гагарина, культуры железнодорожников: 30 июня, 13.30 — «МегаМарафон-160» (6+) 30 июня, 18.00 — «К-рор марафон» (6+) Ресторан «Sopka»: 1 июля, 12.00 — Дальневосточный фестиваль живого гребешка (0+) Ресторан «Эхо»: 1 июня, 12.00 — Первый фестиваль клубники (0+) На праздник! ТЦ «Южный парк»: 30 июня, 15.00 — Развлекательная программа «Время молодых» (6+) ТЦ «Юбилейный»: 30 июня, 15.00 — День футбола (0+) ТЦ «На Пушкина»: 30 июня, 15.00 — Гавайская вечеринка (6+) В театр! Хабаровский краевой музыкальный театр: 30 июня, 11.00 — Мюзикл «Приключения Герды в Снежном королевстве» (0+) 1 июля, 11.00 — Музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда» (0+) 1 июля, 18.00 — Музыкальная комедия «Здравствуй-те, я ваша тётя!» (12+) «Триада»: 30 июня, 18.00 — «Золотой телёнок» (12+) Театр юного зрителя: 30 июня, 19.00 — Лирический триллер «РУБИrose» (16+) Театр кукол: 30 июня, 11.00, 13.00 — Сказка «Несносный слонёнок» (0+) 1 июля, 11.00, 13.00 — Сказка «Маша и медведь» (0+) Театральный центр «Бенефис»: 30 июня, 11.00 — Музыкальная сказка «Приключения поросёнка Кнока и его друзей» (0+) На концерт! Туристический комплекс «Заимка»: 30 июня, 20.00 — Большая дискотека 90-х (18+) В музей! Дальневосточный художественный музей: 30 июня, 12.00 — Интерактивная программа на выставке «Мумми-тролль и комета» (0+) 1 июля, 15.00 — Мастерская выходного дня (12+) Музей археологии: 1 июля, 12.00 — «Сказки старого леса» (6+) Художественная галерея им. Федотова: 30 июня, 10.00 — Персональная выставка Анастасии Номар «Метафоры огня» (0+) На стадион! Стадионы им. Ленина, «Юность», «Энергия» 30 июня — 1 июля, 10.00 — Физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» (6+) Центральная набережная: 1 июля, 10.00 — Пробег «Олимпийская десятка» (6+)