«Однажды…» на НТВ: Аида Ведищева, Александр Самойленко и Владимир Молчанов

Программу можно увидеть каждую субботу в 16:20.

В субботу, 30 июня, в новом выпуске еженедельного тележурнала «Однажды…» Аида Ведищева вспомнит, как хоронили ее карьеру — карьеру блестящей эстрадной певицы, которую знали и любили в СССР. Именно ее голос звучит в культовых картинах «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».

Да только фамилия ее в титрах не указана! Удивительно? Нет, печально. Сорок лет назад приказом Министерства культуры СССР были размагничены практически все видеопленки с выступлениями певицы и стерты записи радиофонда. Это было равносильно убийству, потому что отнять у певицы голос — значит лишить ее жизни. Однако Аиде удалось выжить. И пусть сегодня она собирает не огромные стадионы, а небольшие клубы, и не на родине, а в далекой Америке, главное — ее талант жив и продолжает служить людям.

Бизнесмен, ресторатор, продюсер, режиссер, артист театра и кино, отец троих сыновей от трех разных жен — это все он, Александр Самойленко , которого зрители знают и любят за роли в фильмах «Ночной» и «Дневной» дозоры, «Аритмия», «Салют-7» и многих других картинах. Он появился на свет в солнечном Ташкенте, но уже много лет живет в Москве и совершенно не грустит по этому поводу, ведь у него в жизни все и так солнечно — любимая женщина, замечательные дети, успешный бизнес и много работы в театре и кино. Разумеется, так было не всегда, но к чему вспоминать те далекие времена, когда Самойленко работал в театре имени Вахтангова не артистом, а простым администратором и едва сводил концы с концами?

Легендарный телеведущий Владимир Молчанов научил советских мужчин вкладывать платочек уголком в нагрудный карман пиджака, а советских женщин влюбил в себя так легко, словно был иллюзионистом. Ему мешками приходили письма, и в каждом втором женщины с гордостью утверждали, что воспитывают его ребенка. Молчанов посмеивался и продолжал делать свое дело — вести программу «До и после полуночи», которая перевернула представление людей о советском телевидении. Владимир Кириллович ни разу не изменил себе, чему и сегодня учит студентов. Ведущий регулярно напоминает им, что к себе нужно относиться не с бешеной любовью, а со здоровой иронией. Ведь слава — это только краткая вспышка, а чистая совесть — то, что остается с человеком до конца.