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Костромскому камерному театру 20 лет: сегодня на сцене авантюристы и джаз
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Костромскому камерному театру 20 лет: сегодня на сцене авантюристы и джаз 

k1news.ru 1 час назад
Камерный театр под руководством Бориса Голодницкого отмечает 20-летие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Театр был основан в 1998 году по инициативе главы самоуправления Костромы Бориса Коробова. Основателями стали Борис и Ольга Голодницкие. Первой постановкой стала сценическая версия романа-сказки Юрия Олеши: «Три толстя
С самого начала репертуар театра базируется на романтико-экспериментальной платформе и ориентирован на молодёжную аудиторию, заполняя в городе нишу ТЮЗа. Сегодня же в репертуаре театра спектакли на любой вкус: для взрослых, подростков и трёхлетних карапузов, лёгкие комедии с элементами клоунады и трагедии для самых взыскательных зрителей, постановки романтические и остросоциальные, карнавально-костюмные, символистские и бытовые.
За время своего существования театр неоднократно становился лауреатом и дипломантом многочисленных престижных фестивалей, проходивших как в России, так и за рубежом.
Юбилей в театре отметят сегодня. В этот день артисты представят спектакль „В джазе только девушки“.
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