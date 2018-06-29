Выходные в Нижнем Новгороде: Бродвей, плоггинг и рок-н-ролл

Пятница, 29 июня

61-й сезон летних благотворительных концертов

Пятничным вечером нужно обязательно сходить на открытый концерт Академического симфонического оркестра под управлением Рената Жиганшина . На концерте прозвучат вокальные и инструментальные вариации сочинений Рахманинова, Чайковского, Глинки, Штрауса, Легара и других русских и зарубежных композиторов. (6+)

Где: Нижегородская филармония, Кремль, 2. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Спектакль «Ангел»

«Ангел» поставлен театром «Утюг» по пьесе Николая Коляды «Рогатка». Этот спектакль, по отзывам зрителей, даже местами жёсткий: он об остром одиночестве и жажде любви — и никого не оставляет равнодушным, заставляет чувствовать и сопереживать. Постановку можно назвать камерной — зритель находится в непосредственной близости от актёров, как будто сам является прямым свидетелем происходящего.

Внимание! В спектакле используется ненормативная лексика! (18+)

Где: театр «Утюг», ул. Рождественская, 24Б. Во сколько: 20:00. Цена: 400 руб.

Рок-н-ролльная вечеринка

Безбашенную ночь можно провести на классической рок-н-ролльной вечеринке в самом старом баре города. На праздник зайдут спеть по треку в формате караоке нижегородские музыканты из групп Старов, Йети-Бомж, Exaloud, Lipasona, Магнитола, Yawn Hic, Bad/Poets, Traysi, МКФК, Thunderballs, Decomposition of Humanity, Fiords — и другие. А значит, вечеринка получится, что надо! (18+)

Где: Рок-Бар, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 23:00–5:00. Цена: входной билет — 200 руб., бронь столов — 200 руб.

Лекция «История и развитие уличного искусства в Нижнем Новгороде»

В пространстве «Кинофактура» состоится лекция от художника и куратора фестиваля «Место» Никиты Nomerz. На лекции будет рассказана подробная хронология главных событий Нижнего Новгорода, связанных с граффити и стрит-артом, начиная с 1995 года. Вы узнаете о появлении ключевых граффити-команд и художников, знаковых городских фестивалях, выставках и авторских проектах. (12+)

Где: Кинофактура, ул. Варварская, 32; 2 этаж. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Суббота, 30 июня

«Музыкальный калейдоскоп» в Усадьбе Рукавишниковых

Нижегородский русский народный оркестр приглашает зрителей отправиться в увлекательное музыкальное путешествие по сочинениям русских и зарубежных композиторов. Путешествие пройдёт в красивейших интерьерах бального зала музея-усадьбы Рукавишниковых, а сопровождающим выступит московский дирижёр Дмитрий Орлов . Такой праздник души нельзя пропустить! (6+)

Где: Музей «Усадьба Рукавишниковых», Верхне-Волжская набережная, 7. Во сколько: 17:00. Цена: вход свободный, бесплатные билеты нужно получить в кассе.

Тренировка по бегу в стиле плоггинг

Многие бегуны Нижнего Новгорода проводят свои тренировки на набережной Гребного канала, однако, это излюбленное место для бега захламлено и замусорено. Этим мероприятием профессиональные бегуны — сотрудники и ученики Школы правильного бега — дают старт полезным акциям, очищающим наш город от мусора. В частности, проведут тренировку по бегу в стиле плоггинг на участке Гребного канала протяженностью 3 км под руководством Оксаны Хохловой, Мастера спорта России по легкой атлетике, Чемпионки России по горному марафону. Плоггинг — это тренировка по бегу, совмещённая со сбором мусора. Этот вид спорта пришёл к нам из Швеции и уже глобально распространился по всему миру. Всех желающих приглашают присоединиться к этой акции! (6+)

Где: Набережная Гребного канала (сбор около спортивной площадки). Во сколько: 9:30. Цена: участие бесплатное.

День Молодёжи

27 июня по календарю праздников — Всероссийский день молодёжи. В честь него в субботу в некоторых парках Нижнего будет проведены праздничные программы. В частности, в Сормовском парке в 12:00 начнётся фестиваль молодежи: Вас ждут интерактивная программа, творческие мастер-классы, жонглирование, зажигательная зумба и боди-комбат, конкурсы и лотерея, а завершится всё фестивалем красок под музыку крутого диджея. В Автозаводском парке праздничная программа стартует в 18:00 — вас ждут концертная программа и дискотека. Ещё одно молодёжное мероприятие запланировано в Автозаводском районе у ТЦ «Порт Артур» (Южный Бульвар, 22а): в 15:00 стартует фестиваль красок «FESTкультура». Организаторы обещают посетителям драйв, музыку и тонну краски! (0+)

Субботник в Копосовской дубраве

В Нижнем Новгороде есть живописный уголок дикой природы — это пойма реки Волги в Сормовском районе: открытый берег великой реки, живописные заливные луга и памятник природы — Копосовская дубрава, где живут редкие виды птиц, занесённые в Красную книгу, растут редкие растения, которые также находятся под охраной государства, и, конечно, дубы, которым по 200–250 лет. Но усилиями людей это место страдает от загрязнения. Волонтёры пытаются очистить Копосовскую дубраву от мусора — и приглашают всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к субботнику. Приезжайте совместить приятное с полезным: провести время на свежем воздухе в красивейшем месте — и очистить его от мусора. (6+)

Где: возле Троицкой церкви (ост. Копосово). Во сколько: 12:00. Цена: участие бесплатное.

Воскресенье, 1 июля

Детям о звёздах

Нижегородский планетарий приглашает юных зрителей отправиться в удивительное путешествие и узнать как можно больше о далёких звёздах. В увлекательной и доступной форме ребятам расскажут о звёздном небе. Любознательные «почемучки» запомнят названия самых ярких звёзд, научатся находить среди звёздных рисунков на небе очертания известных созвездий, а также ориентироваться по звёздам. Программа «Детям о звёздах» — первые шаги в звёздной науке! (6+)

Где: планетарий им. Гречко, ул. Революционная, 20; малый зал «Астрономия». Во сколько: 12:00. Цена: 100 руб.

Спектакль «Дочки-матери»

Babyпроект «Люблю театр» из Санкт-Петербурга впервые приезжает с гастролями в Нижний Новгород и рад представить спектакль-игру для семейного просмотра по мотивам сказки «Дюймовочка». Мама — первый человек на земле, первое слово, первый и самый лучший друг. Первая игра любой девочки — «Дочки-матери». Игра, всем известная с детства. Но что значит быть мамой? А что значит быть ребёнком? Правила игры просты и ясны — но так ли всё просто на самом деле? Так ли легко найти друг с другом общий язык? (6+)

Где: Кинофактура. ул. Варварская, 32; 2 этаж. Во сколько: 14:00. Цена: 350 руб.

«Огни Бродвея»

Хотите отправиться на прогулку по одной из самых известных улиц мира? Вас ждёт фантастический, завораживающий, никогда не спящий Бродвей! В программе этого удивительного концерта прозвучит музыка из мюзиклов «Вестсайдская история», «Чикаго», «Кабаре», «Кошки». В создании бродвейской атмосферы на нижегородской земле по участвуют московский дирижер Дмитрий Орлов, очаровательные солистки Нижегородского камерного музыкального театра им. Степанова Дарья Тюрина и Марина Гиоргадзе и… Нижегородский русский народный оркестр! (6+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11. Во сколько: 18:30. Цена: вход свободный.

Моя Мишель

Ещё одна звёздная группа, которая посетит наш город в рамках ЧМ — молодая, харизматичная «Моя Мишель» — хитрый танцевальный поп, нежный, смелый и беспринципный, с ласковым магнетическим голосом, тонкими текстами, фешенебельным качем и упрямым, лукавым басом. Нереальная Таня Ткачук зажжёт на сцене и раскачает фан-зону!

Расписание работы фан-феста на 1 июля: С 14:15 до 16:35 — выступление Dj Relax и тематическая программа «Душа России». С 17:00 до 19:00 — трансляция матча 1/8 финала: Россия — Испания. С 19:30 до 20:40 — концерт группы «Моя Мишель» С 21:00 — трансляция матча 1/8 финала, который пройдет на стадионе «Нижний Новгород»: Хорватия — Дания. (12+)

Где: площадка Фестиваля болельщиков FiFA, пл. Минина и Пожарского. Во сколько: 19:30. Цена: вход свободный.

Прямая трансляция матча Россия — Испания

Ну что, вот и дождались мы этого момента: Россия сыграет в 1/8 чемпионата мира по футболу. Волнительно, но на этом этапе уже нет слабых команд, и любое противостояние будет ожесточённым. Запасаемся энергией — и болеем за наших! Можно дома, можно в фан-зоне, можно в спорт-баре, а можно — в комфортной обстановке концертного зала с огромным экраном! (18+)

Где: MILO Concert Hall, ул. Родионова, 4. Во сколько: 17:00. Цена: вход свободный, депозит от 500 руб. Информация / резерв по тел. : 218–00–22.